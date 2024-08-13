Спорт

Второй тур юношеского первенства СЗФО проходит в Великих Луках

В Псковской области продолжается первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 14 лет. В воскресенье, 18 августа, свои первые матчи в турнире проведут петербургские динамовцы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

На великолукском стадионе «Экспресс» играют команды не старше 2011 года рождения. По итогам первого тура лидерами стали калининградские спортшколы. СШОР-5 возглавила группу «А», обыграв «Экспресс» со счетом 3:0. В группе «Б» пять безответных голов в ворота «Пскова» забил «Калининград».

Со второго игрового дня в соревновании стартуют «Динамо-Центр» и «Динамо-Север». Петербуржцы встретятся с лидерами турнирных таблиц. По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.