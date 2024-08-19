Спорт

Псковская футбольная команда «Стрела» стала бронзовым призером турнира в Минске

Псковская команда «Стрела», в которой состоят игроки 2016 года рождения, стала бронзовым призером международного детского турнира по футболу «Наше будущее», который проходил в Минске с 21 по 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе по футболу «Стрела».

Фото здесь и далее: спортивная школа по футболу «Стрела»

В поединке за третье место «Стрела» одержала победу над брестским «Динамо» со счетом 2:0. Всего в восьми матчах турнира псковская команда одержала семь побед и забила 28 мячей.

Кроме медалей, лучшие игроки турнира получили индивидуальные награды. Одним из отличившихся стал Иван Каплин из «Стрелы», который был назван лучшим защитником.