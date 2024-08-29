Спорт

Заминистра спорта и туризма Белоруссии высоко оценил благоустройство города Пскова

Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик в рамках Дней Витебской области в Пскове посетил исторический центр города и ознакомился с результатами реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На встрече обсудили реализацию совместных проектов, в том числе подготовку документации для проекта Союзного государства, двухстороннее развитие сфер и перспективные направления сотрудничества. В части туризма отмечено усиление информационного обмена между туристическими информационными центрами и проведение совместных бизнес-мероприятий.

Олег Андрейчик познакомился с туристической инфраструктурой региона, в частности, с результатами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — ярмарочным пространством на улице Пушкина, зарядной станцией для электромобилей. Внимание заместителя министра привлекла и скульптура барсика-театрала.

Олег Андрейчик также посетил Туристский информационный центр Псковской области и высоко оценил его работу.

В ходе встречи с представителями профильных комитетов Псковской области обсуждались перспективы сотрудничества в сфере туризма и спорта, в том числе подготовка документации для проекта Союзного государства и проведение совместных мероприятий.

Управление спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета и комитет по спорту Псковской области подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает проведение консультаций, конференций, семинаров и иных совместных мероприятий.

Напомним, Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Самые разные мероприятия объединяют работников всех сфер сотрудничества приграничных регионов двух стран. Псковские и витебские специалисты принимают участие в деловых встречах, совещаниях и круглых столах, направленных на укрепление партнерских отношений в области образования, здравоохранения и туризма, торгово-экономической, аграрной и промышленной сферах, а также в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия со дня образования Псковской области.