Спорт

Первенство по футзалу среди девушек пройдет в Пскове

Первенство по футзалу 2025 среди девушек пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Стартовал прием заявок на участие в межрегиональных соревнованиях по футзалу сезона 2024-2025 годов. Чемпионаты и первенства СЗФО пройдут с января по март 2025 года в пяти регионах СЗФО.

Все представленные турниры выступают отборочными этапами (II этапами) всероссийских соревнований по футзалу сезона 2024-2025 годов. Чемпионаты СЗФО среди мужских и женских команд примет Санкт-Петербург. Юношеские турниры пройдут в Республике Коми, Архангельской, Ленинградской и Псковской областях. Местом проведения первенства среди девушек станет Псков.