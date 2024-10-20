Зональные соревнования по футболу спартакиады «Твой выбор» открылись в Пскове

Торжественное открытие V зональных соревнований по футболу спартакиады «Твой выбор» состоялось на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 21 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В соревнованиях принимают участие дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, из города Пскова, Псковского, Печорского, Палкинского, Гдовского, Плюсского и Стругокрасненского районов.
Торжественное открытие соревнований началось с приветственных слов представителей и почетных гостей. Футболисты подняли государственный флаг, после чего прозвучал гимн Российской Федерации.
Организаторами соревнований выступают УМВД России по городу Пскову, спорткомитет города Пскова и стадион «Машиностроитель».
Зональные соревнования проводятся в четырех городах Псковской области: Псков, Порхов, Опочка и Великие Луки.
Спортсменов пришла поддержать команда по карате с показательным выступлением.
Финал спартакиады планируется 13 ноября в Пскове.