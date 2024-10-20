Спорт

Зональные соревнования по футболу спартакиады «Твой выбор» открылись в Пскове

Торжественное открытие V зональных соревнований по футболу спартакиады «Твой выбор» состоялось на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 21 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соревнованиях принимают участие дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, из города Пскова, Псковского, Печорского, Палкинского, Гдовского, Плюсского и Стругокрасненского районов.

Торжественное открытие соревнований началось с приветственных слов представителей и почетных гостей. Футболисты подняли государственный флаг, после чего прозвучал гимн Российской Федерации.

«Сегодня у нас начинается ежегодная спартакиада "Твой выбор". Она проходит традиционно в городе Пскове. Сюда приезжают команды со всех районов области. Это не просто ребята, это ребята, которые в своей жизненной ситуации где-то преступили закон, встали на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Такая спартакиада дает им возможность посмотреть альтернативу, попробовать себя в спорте. Даже можно сказать - в большом спорте, на большом стадионе, в больших матчах. Побегать самому и показать себя уже с другой стороны, встать на путь исправления. Мы эту спартакиаду очень приветствуем. Здесь сегодня будут состязаться команды лучших. Призы будут представлены спонсорами, поэтому у ребят есть дополнительный стимул для того, чтобы победить», - выступил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Организаторами соревнований выступают УМВД России по городу Пскову, спорткомитет города Пскова и стадион «Машиностроитель».

Зональные соревнования проводятся в четырех городах Псковской области: Псков, Порхов, Опочка и Великие Луки.

Спортсменов пришла поддержать команда по карате с показательным выступлением.

Финал спартакиады планируется 13 ноября в Пскове.