Спорт

В Пскове завершилась спартакиада «Твой выбор» по мини-футболу

Финальный этап ежегодной спартакиады «Твой выбор» по мини-футболу завершился в Пскове. В соревнованиях приняли участие школьники от 14 до 17 лет из муниципалитетов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы управления МВД России по Псковской области

С приветственным словом к подросткам обратились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) регионального УМВД полковник полиции Леонид Бураковский.

Для юных спортсменов выступил творческий коллектив «Рубеж» регионального управления МВД России и народный коллектив ансамбля эстрадного танца «Сувенир & бит».

По итогам игр третье место заняли школьники Великолукского района, второе у ребят из Печорского муниципального округа. Победителями стала команда Пустошкинского района. Кроме того, кубком «Лучший футболист» награждён Алексей Дудкин из Великолукского района, а лучшим вратарём стал Николай Терёшин из Печорского округа.

«Спартакиада помогает привлечь молодежь к занятиям спортом, объединяет их, даёт возможность попробовать свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к победе», — отметили организаторы мероприятия.

Инициатором проведения турнира выступили управление МВД России по Псковской области и правительство Псковской области. В подготовке состязаний приняли участие комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области, региональные комитеты по спорту и образованию.