Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»

Почётному гражданину города Великие Луки, президенту Псковской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта» Владимиру Орлову присвоено звание «Почётный Аэронавигатор», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото: администрация Великих Лук
Как отметили в администрации, Владимир Орлов профессионал высокого класса – он окончил академию гражданской авиации, многие годы возглавлял великолукский аэропорт, внёс большой личный вклад в сохранение аэропорта и создание государственного предприятия «Аэросервис – Великие Луки», в дальнейшем – Великолукский центр ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Свыше 15 лет Владимир Орлов возглавляет Псковскую региональную общественную организацию «Федерация воздухоплавательного спорта».
Уделял внимание Владимир Орлов и развитию других спортивных направлений в Великих Луках. Появление крупных спортивных комплектов «Стрелец и «Айсберг», построенных благодаря компании ПАО «Газпром», – заслуга, в том числе, и Владимира Орлова.
«Руководство города Великие Луки сердечно поздравляет Владимира Ивановича с присвоением высокого почётного звания и от души желает крепкого здоровья и дальнейших успехов в реализации перспективных проектов и планов», - добавили в администрации.