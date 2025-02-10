Спорт

Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»

Почётному гражданину города Великие Луки, президенту Псковской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта» Владимиру Орлову присвоено звание «Почётный Аэронавигатор», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

Как отметили в администрации, Владимир Орлов профессионал высокого класса – он окончил академию гражданской авиации, многие годы возглавлял великолукский аэропорт, внёс большой личный вклад в сохранение аэропорта и создание государственного предприятия «Аэросервис – Великие Луки», в дальнейшем – Великолукский центр ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Свыше 15 лет Владимир Орлов возглавляет Псковскую региональную общественную организацию «Федерация воздухоплавательного спорта».

«Также Владимир Иванович стоял у истоков развития воздухоплавания в городе Великие Луки. Во многом именно благодаря ему этот спорт стал визитной карточкой нашего города. В конце 90-х он приложил большие усилия, чтобы соревнования воздухоплавателей проходили в городе Великие Луки, доказывал на столичных пресс-конференциях, что небольшой город на Псковщине готов принять самые масштабные соревнования аэронавтов», - рассказали в администрации.

Уделял внимание Владимир Орлов и развитию других спортивных направлений в Великих Луках. Появление крупных спортивных комплектов «Стрелец и «Айсберг», построенных благодаря компании ПАО «Газпром», – заслуга, в том числе, и Владимира Орлова.

«Руководство города Великие Луки сердечно поздравляет Владимира Ивановича с присвоением высокого почётного звания и от души желает крепкого здоровья и дальнейших успехов в реализации перспективных проектов и планов», - добавили в администрации.