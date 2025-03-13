Спорт

Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей

Началась регистрация пилотов для участия в 30-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который пройдет в Великих Луках в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей с 8 по 16 июня 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

К участию в чемпионате допускаются пилоты тепловых аэростатов, которые своевременно подадут заявку, оплатят регистрационный взнос и имеют налет не менее 40 часов в качестве капитана воздушного судна (КВС) на тепловом аэростате. Заявки на участие в чемпионате должны соответствовать требованиям, установленным бюро Федерации воздухоплавательного спорта России.

Чемпионат открыт для российских и иностранных пилотов, при этом максимальное количество участников составляет 45 человек. Для фиесты ограничений по количеству участников нет. Информация о зарегистрированных пилотах и официальных лицах мероприятия будет размещена на сайте чемпионата «Великие Луки-2025» и на сайте.

Российские пилоты, желающие участвовать в чемпионате, должны подать заявки не позднее 24:00 (мск) 20 апреля 2025 года. Пилоты, не участвующие в чемпионате, могут подать заявки до 24:00 (мск) 8 мая 2025 года.

Кроме того, вместе с анкетой необходимо предоставить в электронном виде цветные фотографии пилота и его аэростата. В целях безопасности полетов каждому участнику рекомендуется иметь работоспособную радиостанцию авиационного диапазона (118-136 МГц).

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».