Спорт

Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо

До проведения Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки остается менее четырнадцати дней. В текущем году город на Ловати вновь станет площадкой для проведения данного мероприятия, на котором соберутся ведущие пилоты страны, включая чемпионов, рекордсменов и ветеранов аэронавтики. Среди приглашенных участников будет трехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны и звания мастера спорта, представитель города Великие Луки Сергей Виноградов. О том, как начиналось воздухоплавание в Великих Луках, о вкладе предприятий города в его развитие и личной истории успеха рассказал воздухоплаватель накануне старта встречи.

Фото: Telegram-канал / «Воздухоплавание. Великие Луки»

– Сергей Леонидович, как вы пришли в воздухоплавание?

– Если коротко — всё началось с мечты, а если подробно, то в конце 90-х я с другом и коллегой Степаном Лебедевым первым в городе получил пилотское удостоверение. Тогда большую поддержку нам оказал Борис Николаевич Каракаев. Всё было на энтузиазме. В 1996 году в Великих Луках впервые прошла Международная встреча воздухоплавателей — и с тех пор она проводится ежегодно. Мы стали первыми великолучанами, кто поднялся в небо не ради забавы, а как спортсмены. Сейчас город называют столицей спортивного воздухоплавания – и это не просто слова.

– Великие Луки действительно заняли особое место на карте воздухоплавания. Почему, как вы думаете, это получилось?

– Во-первых, потому что наш город любит небо. Во-вторых, потому что у нас есть мощная поддержка. Уже много лет в развитии воздухоплавания участвуют крупнейшие предприятия. В первую очередь, это ПАО «Газпром» – генеральный партнёр и спонсор встреч воздухоплавателей. Благодаря вкладу этой глобальной энергетической компании у нас появились большие новые возможности: техника, логистика, обучение пилотов.

Нельзя не упомянуть и ЗАО «ЗЭТО» – это предприятие не просто поддерживает воздухоплавание финансово, но и участвует напрямую. У завода есть свой аэростат, пилот, команда. Я сам в разное время имел честь летать на аэростате ЗЭТО, и скажу честно – это особая гордость, когда ты представляешь не только себя, но и родное великолукское производство. Это говорит о глубокой связи завода с жизнью города и спортом.

– В этом году на встречу приедут практически все чемпионы страны. Насколько это важно для города и спортсменов?

– Это подтверждение высокого уровня организации нашей встречи. Великие Луки — это не просто место, где красиво летают. Это настоящий спортивный центр. У нас сложные метеоусловия, интересные задачи, профессиональная судейская бригада. И, конечно, поддержка людей. Я много где летал, но только здесь чувствуешь, что весь город с тобой.

– Вы – единственный пилот из Великих Лук, кто выигрывал встречу воздухоплавателей на родной земле. Какие эмоции это вызывает?

– Самые сильные. Я выигрывал и чемпионат России трижды, и Кубок, но победа здесь, дома, – это нечто иное. Это не просто медаль, это признание. Ты смотришь на знакомые улицы сверху, видишь людей, которые машут тебе – и понимаешь, ради чего всё это было.

– Сейчас у вас есть продолжатель – ваш сын Александр, он тоже чемпион. Воздухоплавание в крови?

– Наверное. Но я не настаивал. Он сам пришёл в воздух, сам учился, сам летал. Я помогал, подсказывал, но не толкал. И когда он стал чемпионом, я понял, что наша династия не случайна. И таких молодых ребят в Великих Луках всё больше. Это значит, что дело живёт.

– Какие ожидания от встречи этого года?

– Погоды, конечно! Без неё никуда. А ещё – чтобы никто не остался равнодушным. Пусть каждый, кто посмотрит на небо в эти дни, почувствует вдохновение. Воздухоплавание – это спорт, это техника, это красота, но главное – это единение людей. И Великие Луки умеют всё это делать.

Источник: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей являются Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове»