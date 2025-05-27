Спорт

ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей

Спонсором традиционных соревнований по кей-грабу «Захват цели» на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках в очередной раз выступит ЗАО «ЗЭТО», сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

В рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей на реке Ловать в районе набережной Александра Матросова 14 июня состоится соревнование по кей-грабу — «Захват цели». Участники на воздушных шарах попытаются точно попасть в заданную точку на земле, демонстрируя мастерство управления аэростатом.

Как и в предыдущие годы, спонсором этого яркого события выступит Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).

«Мы не изменяем традициям и вновь поддерживаем кей-граб. Победителю, которому удастся поразить цель, будет вручен денежный приз. Хотя это состязание не входит в официальную спортивную программу, оно всегда вызывает большой интерес у зрителей — как среди жителей Великих Лук, так и у гостей города», — отметили на предприятии.

Напомним, 29-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 8 по 16 июня при поддержке Федерации воздухоплавания России, комитета по спорту Псковской области и администрации города Великие Луки. Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».