Спорт

Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате

Впервые за несколько лет Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет для зрителей в открытом, а не в онлайн-формате, сообщили в Telegram-канале «Лахта центр».

Видео: Telegram-канал «Лахта центр» (2024 год)

В День России в городе Великие Луки официально открывается 29-я Международная встреча воздухоплавателей. В этот день на территории древней великолукской крепости состоится торжественное открытие встречи. В небо поднимется 50 красочных аэростатов, на двух из них будет закреплен гигантский триколор в честь Дня России. В программе праздничный концерт, церемония открытия и массовый старт аэростатов: можно будет наблюдать, как огромные шары проплывают над рекой Ловать.

Спортивная программа встречи стартовала 9 июня и продлится до конца недели. Запланировано сразу несколько крупных состязаний. В первую очередь — 30-й чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, в котором примут участие пилоты со всей страны. Одним из самых азартных мероприятий станут соревнования формата «кей-граб» («порази цель»): аэронавты должны попасть в цель на катамаране, установленном на реке. Женщины будут соревноваться за Кубок княгини Ольги.

«15 июня все завершится эффектным и романтичным шоу — ночным свечением аэростатов: установленные на площади шары подсветят пламенем горелок», - отметили в центре.

Все самые зрелищные моменты можно будет посмотреть онлайн. Запланированы трансляции открытия и закрытия праздника с общими стартами, захватывающими соревнованиями «кей-граб» и ночным свечением аэростатов.