Спорт

Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей

В рамках Международной встречи воздухоплавателей вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет. Как объяснила главный метеоролог мероприятия Наталья Безрукова, циклон, который ранее мешал проведению соревнований, отошел на север, и сейчас осадки не ожидаются, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

Однако сильный ветер все еще присутствует, что могло бы стать препятствием для полета. По прогнозам синоптиков, к вечеру ветер значительно утихнет, создавая благоприятные условия для запуска воздушных шаров.

Главный судья соревнований Евгений Чубаров выразил уверенность в возможности проведения первого спортивного полета в рамках 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Мероприятие поддерживается генеральным спонсором — ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.