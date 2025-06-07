Спорт

Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость

Автоколонна участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей прибыла на территорию Великолукской крепости, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 17:30 на Летней эстраде состоится торжественное открытие встречи воздухоплавателей. С 19:00 до 21:00 запланирован общий старт аэростатов.

В 21:00 начнётся концерт губернаторского симфонического оркестра «На страже мира. Луки на Ловати». Вход — свободный.

Наблюдать за массовым стартом аэростатов и церемонией открытия можно онлайн по ссылке.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».