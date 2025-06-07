Спорт

Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту вчера, 12 июня. Мероприятие состоялось в рамках проходящего в городе 30-го Чемпионата России и собрало в зале выдающихся пилотов и организаторов воздухоплавательных мероприятий. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки»/ сообщество ВКонтакте

Среди спортсменов на встрече присутствовали: Сергей и Александр Виноградовы, Сергей Латыпов, Андрей и Артем Денисенко, Андрей Кульков, Иван Меняйло, Олег Снетков, Дмитрий Жохов, Диана Насонова, Наталия Иванова и Виктория Аршава. Также, среди почётных гостей присутствовал директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

Глава администрации города Великие Луки в своём приветственном слове выразил искреннюю благодарность пилотам за их достижения и вклад в популяризацию воздухоплавательного спорта.

«Для нас — огромная честь видеть в этом зале чемпионов России. Вы — настоящие герои неба, вдохновляющие тысячи людей своей отвагой и мастерством. Великие Луки гордятся тем, что являются центром воздухоплавательной культуры в России», — отметил Андрей Беляев.

По окончанию выступления глава администрации вручил участникам памятные подарки от оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей.

К собравшимся также обратился Владимир Орлов, подчеркнув значимость проведения чемпионатов и международных встреч в Великих Луках как неотъемлемой части воздухоплавательной жизни страны. В завершение встречи состоялась памятная фотосессия, после чего гости продолжили общение в неформальной обстановке.

Встреча подчеркнула не только уважение к спортивным достижениям, но и стремление города поддерживать и развивать воздухоплавательные традиции, делая Великие Луки по-настоящему воздушной столицей.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».