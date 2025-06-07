Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Господин Рейтингомер
Ансамбль на террасе «Покровского»
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
Правила электробезопасности
ТОС инструкция применения
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Спорт 07.06.2025 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД 13.06.2025 11:200 Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту 13.06.2025 10:400 Стала известна программа второго дня Псковской парусной регаты 13.06.2025 09:470 Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках 12.06.2025 22:280 XXI Псковская парусная регата открылась в День России 12.06.2025 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:396 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту

13.06.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту вчера, 12 июня. Мероприятие состоялось в рамках проходящего в городе 30-го Чемпионата России и собрало в зале выдающихся пилотов и организаторов воздухоплавательных мероприятий. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Воздухоплавание. Великие Луки». 

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки»/ сообщество ВКонтакте

Среди спортсменов на встрече присутствовали: Сергей и Александр Виноградовы, Сергей Латыпов, Андрей и Артем Денисенко, Андрей Кульков, Иван Меняйло, Олег Снетков, Дмитрий Жохов, Диана Насонова, Наталия Иванова и Виктория Аршава. Также, среди почётных гостей присутствовал директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

 

Глава администрации города Великие Луки в своём приветственном слове выразил искреннюю благодарность пилотам за их достижения и вклад в популяризацию воздухоплавательного спорта.

«Для нас — огромная честь видеть в этом зале чемпионов России. Вы — настоящие герои неба, вдохновляющие тысячи людей своей отвагой и мастерством. Великие Луки гордятся тем, что являются центром воздухоплавательной культуры в России», — отметил Андрей Беляев.

По окончанию выступления глава администрации вручил участникам памятные подарки от оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей.

 

К собравшимся также обратился Владимир Орлов, подчеркнув значимость проведения чемпионатов и международных встреч в Великих Луках как неотъемлемой части воздухоплавательной жизни страны. В завершение встречи состоялась памятная фотосессия, после чего гости продолжили общение в неформальной обстановке. 

Встреча подчеркнула не только уважение к спортивным достижениям, но и стремление города поддерживать и развивать воздухоплавательные традиции, делая Великие Луки по-настоящему воздушной столицей. 

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

 

 

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 243 человека
13.06.2025, 11:300 Эксперт предупредил о возможности переплаты при пользовании кассой самообслуживания 13.06.2025, 11:200 Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту 13.06.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах 13.06.2025, 10:400 Стала известна программа второго дня Псковской парусной регаты
13.06.2025, 10:200 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки 13.06.2025, 10:000 Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня 13.06.2025, 09:470 Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках 13.06.2025, 09:400 Роспотребнадзор рассказал о пользе окрошки
13.06.2025, 09:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске 13.06.2025, 09:000 Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону 12.06.2025, 22:280 XXI Псковская парусная регата открылась в День России 12.06.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал о борьбе с гигантомастией у женщин
12.06.2025, 21:400 В псковском УФССП состоялась церемония награждения и присяги нового сотрудника 12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» 12.06.2025, 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области
12.06.2025, 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области 12.06.2025, 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025, 20:340 Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области 12.06.2025, 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение
12.06.2025, 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы 12.06.2025, 20:131 Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью 12.06.2025, 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор. ФОТО 12.06.2025, 19:500 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? ВИДЕО
12.06.2025, 19:331 Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест» 12.06.2025, 19:130 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок» 12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове 
12.06.2025, 18:271 Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома 12.06.2025, 18:200 Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России 12.06.2025, 17:560 Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии 12.06.2025, 17:450 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 июня
12.06.2025, 17:250 Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость 12.06.2025, 17:110 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России 12.06.2025, 16:530 Судьями Псковского областного суда назначены Владимир Борщ и Виктория Федорова 12.06.2025, 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре
12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове 12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 16:050 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО 12.06.2025, 15:540 Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ
12.06.2025, 15:450 Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский 12.06.2025, 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025, 15:190 Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов 12.06.2025, 15:040 Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову
12.06.2025, 14:470 На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел 12.06.2025, 14:430 Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов 12.06.2025, 14:380 У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова 12.06.2025, 14:270 Гендиректор компании «Россети Северо-Запад» поздравил псковичей с Днем России
12.06.2025, 14:210 Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах 12.06.2025, 14:140 Десятки байкеров и автолюбителей проехали колонной по Пскову в День России 12.06.2025, 13:551 Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году 12.06.2025, 13:370 Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России
12.06.2025, 13:240 Николай Рыбаков: Люди перестали верить в выборы, как в институт, влияющий на политические решения 12.06.2025, 13:190 Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске 12.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? 12.06.2025, 13:000 Андрей Козлов: Речи о дополнительных мерах поддержки аграриев пока не идет
12.06.2025, 12:560 Журналиста радиостанции ПЛН FM Ульяну Лаблюк наградили дипломом ФСИН России 12.06.2025, 12:390 Момент ДТП на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове попал на видео 12.06.2025, 12:300 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии 12.06.2025, 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства»
12.06.2025, 12:190 Председатель «Яблока» назвал главную цель партии 12.06.2025, 12:160 Соблюдать «цифровую гигиену» призвали псковичей в УФССП 12.06.2025, 12:140 Игорь Иванов: Пусть наш Псковский край и вся Россия развиваются и крепнут 12.06.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым
12.06.2025, 12:040 Фотофакт: К открытию XXI Псковской парусной регаты готовятся на Псковском озере 12.06.2025, 11:500 «Акваполис» сделает гостям псковского «Вики-феста» специальное предложение 12.06.2025, 11:400 Четырем псковичам присвоили судейские категории по киберспорту 12.06.2025, 11:260 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти?
12.06.2025, 11:230 Наблюдать за массовым стартом аэростатов в Великих Луках можно будет онлайн 12.06.2025, 11:160 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове 12.06.2025, 11:120 Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского 12.06.2025, 10:540 «Квадратные метры»: Анализ финансовых инструментов при покупке квартир. ВИДЕО
12.06.2025, 10:500 Александр Котов: Наша сила заключается в стойкости и патриотизме 12.06.2025, 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 12.06.2025, 10:280 «Змеиный праздник»: очищать дом от мусора и говорить только правду принято 12 июня 12.06.2025, 10:210 Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе – опрос 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru