Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей

Стала известна программа мероприятий на вторую половину 29-й Междунароной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».
Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки»/ Telegram-канал
Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».