Спорт

В великолукской крепости прошли соревнования воздухоплавателей по броскам маркеров

В великолукской крепости прошли соревнования воздухоплавателей по броскам маркеров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: Жанна Лосева

Культурно-спортивная программа для аэронавтов включает не только заранее запланированные мероприятия, но и экспромты. Один из них сегодня подготовила и провела спортивная дирекция по инициативе Илоны Гизатуллиной,старшего судьи по подсчёту очков. Ей активно помогали судьи во главе с Борисом Смирновым. Эмоциональную поддержку оказывали болельщики из числа воздухоплавателей и гуляющих на крепости горожан. Воздухоплаватели соревновались на точность бросков спортивных маркеров в трёх категориях: пилоты, судьи и члены команд.

«Кстати,самое большое число желающих попасть в цель было среди команд, а из регионов отличилась Рязанская область. Метателям предстояло попасть со сцены в один из трёх крестов/мишеней. Предоставлялась одна «прибросочная» попытка и три зачётных. Учитывались даже порывы ветра и нарушения правил. Кроме отличного настроения, метатели получили специальные призы. Ждём протоколов (они велись с точностью до сантиметра) и фотографий Сергея Домени», - сообщили в Telegram-канале.

Победителями были объявлены: Марина Фёдорова в категории «пилоты», Дарья Никитина в категории «команды», Дмитрий Иванов стал самым точным среди судей.

Лучший метатель наземных соревнований с результатом 22 сантиметра – Дарья Никитина. После завершения основной части, по предложению пилотов, прошли соревнования по броскам маркеров на дальность. В общем зачёте победил пилот Сергей Латыпов, которому вручили приз от пресс-центра. Спортивный директор Международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров показал класс и единственный из всех бросил маркер в «ноль», с абсолютной точностью, за что и получил приз зрительских симпатий. По традиции,отдельный зачёт проводился среди женщин. Его выиграла Марина Фёдорова.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».