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Спорт

Церемония закрытия встречи воздухоплавателей проходит в Великих Луках

15.06.2025 18:52|ПсковКомментариев: 0

Церемония закрытия 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту проходит 15 июня в Великолукском драматическом театре. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе мероприятия состоится торжественное награждение пилотов тепловых аэростатов, показавших лучшие результаты.

От имени главы Великих Лук Николая Козловского собравшихся поприветствовал его заместитель Сергей Гусев. Он констатировал, что вот уже почти 30 лет город Великие Луки является местом проведения международной встречи воздухоплавателей и наиболее престижного соревнования аэронавтов страны — чемпионата России.

«За это время небо Великих Лук стало поистине родным для десятков воздухоплавателей из разных регионов России и наших друзей из-за рубежа. Руководство Великих Лук совместно с оргкомитетом международной встречи воздухоплавателей при поддержке областной власти и, конечно, спонсоров мероприятия проводит большую работу для того, чтобы воздухоплаватели могли максимально показать свое мастерство в великолукском небе», — подчеркнул Сергей Гусев.

 
 

Он добавил, что сегодня в истории встреч и чемпионатов появятся имена новых победителей, но настоящими покорителями неба можно назвать всех воздухоплавателей. Замглавы города пожелал аэронавтам стремиться к новым рекордам и поблагодарил организаторов и генерального спонсора встречи ПАО «Газпром»: «Великие Луки всегда ждут вас, уважаемые воздухоплаватели, наше небо для вас открыто, до новых встреч!»

Главный судья 30-го Чемпионата Евгений Чубаров констатировал, что борьба за результат иногда ведется не только в небе, но и за столом — сегодня так и произошло, судейская коллегия долгое время не могла выбрать победителя. Он отметил, что все пилоты и команды с достоинством отстаивали свои результаты, и поблагодарил их за честную и открытую борьбу.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев поздравил собравшихся с завершением встречи и выразил уверенность, что сегодняшний день войдет в летопись города.

«Смотря на турнирную таблицу, понимаешь, что уровень воздухоплавания очень сильно вырос за последние годы, и разницы между призовыми и остальными местами совсем небольшая. Это большой стимул для дальнейшего развития», — сказал он и пожелал спортсменам с каждым годом улучшать результаты и мастерство, в том числе чтобы жители города Великие Луки всегда могли любоваться полетами, которые многих вдохновляют на добрые дела.

Далее Андрей Беляев вручил награды победителям 20-го Кубка города Великие Луки.

В ближайшее время будут объявлены чемпион России по воздухоплавательному спорту и чемпион Псковской области, победители 18-го Кубка Княгини Ольги, 17-го Кубка Дружбы, а также абсолютный победитель 29-й Международной встречи воздухоплавателей.

Напомним, мероприятие проходило в Великих Луках с 8 по 15 июня. В нём приняли участие более 50 пилотов из разных регионов России, а также Белоруссии.

Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Источник: Псковская Лента Новостей
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