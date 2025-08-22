Спорт

Игорь Сопов: Надеемся, что «Политический забег» станет ежегодным

«Политический забег» в преддверии Единого дня голосования в Псковской области может стать ежегодным, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на старте мероприятия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня, наверное, впервые в электоральной истории Российской Федерации мы проводим такое мероприятие, как "Политический забег. ЕГД-2025". Мы пригласили все политические партии, которые будут принимать участие в Едином дне голосования в 2025 году», — сказал Игорь Сопов.

Состоялось два забега на дистанцию 2 025 метров. Спортивный лозунг мероприятия: «За честные выборы, без допинга».

«Мы считаем, что такой забег сможет способствовать объединению. Мы считаем, что все нарушения, все жалобы, которые могут возникнуть во время политической борьбы, должны быть решены на спортивной площадке. Кандидаты смогут выпустить энергию, пообщаться, и во время голосования проблем не возникнет», — уточнил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома добавил, что выборную гонку нередко сравнивают со спортом. И сравнение это вполне обоснованное. Он выразил надежду, что подобный забег может стать ежегодным.

«Надеемся, что забег станет ежегодным. Тогда мы сможем сравнивать результаты, вести статистику», - заключил Игорь Сопов.

Победители «Политического забега ЕДГ-2025» получат удостоверения участника, как аналог депутатского удостоверения.

Напомним, среди представителей политических партий первое место занял Денис Панов от партии «Родина». Среди кандидатов-одномандатников победу одержал представитель политической партии «Яблоко» Владимир Холин.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.