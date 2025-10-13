Спорт

Старые снимки просят прислать для выставки к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

С 11 по 19 июня 2026 года в небе над Великими Луками вновь раскрасятся яркие купола воздушных шаров — город будет проводить 30-ю встречу воздухоплавателей. Это событие, ставшее визитной карточкой города, соберет пилотов и гостей со всей России и из-за рубежа. В честь этой знаменательной даты в городском пространстве будет организована фотовыставка, посвященная истории воздухоплавательных встреч. Об этом сообщили в группе «Воздухоплавание | Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

В честь знаменательной даты в городском пространстве будет организована масштабная фотовыставка, которая расскажет визуальную историю фестиваля — от его истоков до наших дней. Выставка задумана как яркая летопись, которая покажет, как менялись воздушные шары, лица участников и неповторимая атмосфера праздника.

Один из главных идейных вдохновителей выставки — Александр Воробьев, официальный фотограф встреч воздухоплавателей, на протяжении многих лет фиксировавший уникальные моменты фестиваля.

Организаторы приглашают к сотрудничеству всех — жителей Великих Лук, пилотов, организаторов прошлых лет, участников событий, чтобы создать уникальную экспозицию, которая сохранит память о главном летнем событии города. Особенно ценные — снимки с 1996 по 2006 год, которые помогут воссоздать атмосферу первых лет фестиваля.

Прислать фото можно до 1 декабря этого года на электронную почту: smi@vluki.reg60.ru. В письме необходимо указать телефон обратной связи и ФИО.