«Дневной дозор»: Что важнее — массовый спорт или спорт высших достижений?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что важнее — массовый спорт или спорт высших достижений?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы часто ставится вопрос: что важнее — развитие массового спорта или спорта высших достижений? Принято считать, что одно без другого существовать не может, но так ли это на самом деле? На что направить те небольшие средства, которые есть в региональном бюджете, — делать акцент на массовый спорт или же на спорт высоких достижений, профессиональные команды и отдельных спортсменов, которые в дальнейшем могут стать визитной карточкой региона в мире спорта? И достаточно ли в Пскове спортивных школ и секций для того, чтобы этих профессиональных спортсменов воспитать? В сегодняшней программе «Дневной дозор» мы решили задать эти вопросы представителям сферы спорта и экспертам.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, курирующая министерство спорта региона, убеждена, что спорт высших достижений попросту невозможен без спорта массового. Поэтому и доля бюджетных средств, которая выделяется на их развитие, равна. Также она рассказала и о тех спортивных проектах, которые планируются на 2026 год.

«Есть перечень поручений президента в отношении развития спорта. И ключевыми являются увеличение процента людей, которые занимаются спортом, физкультурой. И мы должны с вами до 2030 года исполнить показатель 70%. И, с другой стороны, спорт высших достижений. Сейчас вообще Министерством спорта Российской Федерации разработан пилотный проект, который нам презентовали в конце 2025 года по рейтингу субъектов по линии спорта, там порядка 20 показателей. Я могу сказать, что 50% из них по массовому спорту, а 50% непосредственно по спорту высших достижений. Это наличие спортсменов из регионов в сборной Российской Федерации, участие наших спортсменов, представление на мировом уровне, наличие базовых видов спорта. То есть большое количество критериев, по которым мы отрабатываем. И, знаете, я не могу выделить, какой из них важнее, потому что это взаимосвязь: не будет массового спорта, не будет спорта высших достижений. И если не будет спорта высших достижений, никто не будет вовлекаться. На самом деле, мы в прошлом году организовали очень много спортивных мероприятий, будет ещё больше. Могу сказать о том, что по «Псковским каникулам» (новый проект, который будут реализовывать при поддержке правительства Псковской области - ред.) сфера спорта будет одна из ключевых. Будут зарядки во дворах, мастер-классы по различным видам спорта и совсем скоро губернатор презентует новый проект, который направлен на развитие детского спорта».

Президент Федерации хоккея на траве, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз считает, что успех любого профессионального спортсмена начинается с детских тренировок, и именно поэтому важно обеспечить доступность спортивных секций для всех желающих.

«К развитию спорта, как и любой сферы, важно подходить комплексно. И это особенно актуально как раз для массового спорта. Ведь не существует мастеров спорта или чемпионов, которые в детстве не посещали бы профильные спортивные секции. Если посмотреть на историю успеха большинства именитых спортсменов, то приобщение к любому виду спорта и становление в нем любого профессионала начинается, как правило, с самого юного возраста. И, безусловно, крайне важно оказывать поддержку из регионального бюджета для тех организаций и учреждений, которые занимаются развитием массовых видов спорта. При этом важно поддерживать и тех профессионалов, которые уже достигли конкретных результатов. Кстати, в Псковской области эта работа как раз и выстроена подобным комплексным образом. Приведу лишь один пример. В Псковской области для спортсменов, достигших высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, и их тренеров установлены ежемесячные денежные выплаты. И эту практику, безусловно, важно продолжать в дальнейшем».

Вот и декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков убежден, что спорт массовый и спорт профессиональный друг без друга существовать не смогут. По его словам, профессиональные спортсмены своим примером показывают стойкость, выдержку и колоссальную работу над собой, благодаря которой они и смогли добиться таких высот, что, несомненно, может стимулировать не только юных спортсменов, но и обычных граждан заниматься физкультурой и стремиться к большему.

«Массовый спорт — это система закаливания, система физических активностей, физической выносливости для, в общем, значительной части населения. Это здоровый образ жизни, это здоровая нация в перспективе, поэтому не случайно и президентские национальные проекты направлены на то, чтобы количество занимающихся физической активностью увеличивалось. Наша страна эти национальные проекты сейчас реализует. С другой стороны, в массовый спорт просто так не идут, особенно дети, им нужны какие-то ориентиры, звезды, примеры для подражания. Они видят, как правило, перед собой успешных людей, достигших каких-то результатов, — это уже спорт высших достижений. Он и является своеобразным драйвером для того, чтобы стимулировать молодёжь, детей активнее заниматься спортом. Такой спорт, безусловно, показывает нам, насколько безграничны человеческие возможности, что человек в принципе способен на очень многое. На самом деле в него приходят обычные люди, которые результатом своих упорных, многолетних тренировок, особой силе духа, желанию показать свой максимум возможностей добиваются того, что другим кажется уже странным и не под силу».

Директор футбольного клуба «Псков», экс-председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин уверен, что достичь профессиональных высот в профессиональном спорте можно, только начиная со спорта массовых достижений. По его мнению, для юных спортсменов, которые стоят в самом начале пути, достичь больших вершин в спорте помогают личным примером как раз те самые чемпионы, которые и представляют профессиональный спорт.

«Утверждение о том, что большой спорт невозможен без массового, это верно, но у них две разные задачи. Конечно, для государства они обе важны, также как и для региона. И поэтому я считаю, что этим двум направлениям нужно одинаково большое внимание уделять. Сейчас президент страны и губернатор ставят задачу создать условия для регулярных занятий спортом, что и делается для того, чтобы из этого количества специалисты могли выбрать перспективных и талантливых ребят. Естественно, появляются возможности для того, чтобы занимающиеся показывали хорошие, высокие результаты. В вопросе финансирования я также считаю, что необходимо развивать оба направления одновременно. Одно без другого практически невозможно. И те ребята, которые приходят в спорт, все равно в первую очередь обращают внимание на высокие достижения, включают телевизор, смотрят, как спортсмены представляют нашу страну на международных соревнованиях. И хотя там сейчас есть некая, так скажем, передышка, связанная с внешнеполитической обстановкой, тем не менее все равно мы продолжаем следить. И регион тоже обязан этих ребят подготавливать, ведь они у нас есть. Эти две задачи не могут решаться отдельно друг от друга».

По словам руководителя федерации бокса Псковской области, мастера спорта России Артура Акавова, без массовости не будет и конкуренции, а без конкуренции не будет и спорта высоких достижений, поэтому, по его мнению, развивать их нужно в равной степени. Что же касается спортивных школ и секций, которые и являются отправной точкой на пути к чемпионству, с их количеством в нашем городе проблем нет.

«Вам любой скажет, чем популярнее спорт, тем больше в нём конкуренция и лучше достижения. Популярность спорта свидетельствует о его массовости. В нём участвует множество людей, что приводит к росту конкуренции и появлению талантливых спортсменов. Эти «звёздочки» достигают выдающихся результатов, на которые потом равняются другие. Одно с другим очень тесно связано, и невозможно развивать что-то отдельно, не развивая другое. Это как две педали одного велосипеда, чтобы раскручивать колесо, нужно крутить с двух сторон. На сегодняшний день, если сравнивать с началом нулевых годов, у нас очень неплохо обстоят дела. Больше бы финансирования, но его правительство Псковской области потихоньку увеличивает. В целом спортивная инфраструктура развита в области, и для того, чтобы заниматься и достигать успехов, практически всё есть. Побольше хочется, конечно, финансирования».

Председатель совета Псковской областной федерации гребли Константин Чижов считает, что именно благодаря массовому спорту происходит отбор тех юных спортсменов, которые в дальнейшем и становятся великими чемпионами. По его мнению, это звенья одной неделимой цепи.

«Спорт высоких достижений вообще невозможен без массовости, потому что попадают на спорт высших достижений только через большое сито. Так всегда все начинали. Без массовости вообще невозможно говорить о спорте высших достижений. Все это взаимосвязано. И что тут важнее, нельзя сказать, потому что это все единая функциональная система, которая не может развиваться отдельно. Массовый спорт ориентируется на достижения профессионалов, перенимает лучшие практики, технические приемы и инновации. Он готовит спортсменов, которым не всегда суждено стать чемпионами или добиться высоких результатов. Но чем больше у нас их охвачено, тем больше вероятность, мы, понимаете, найдём какой-то самородок, который сможет испытывать достаточно высокие нагрузки и уже работать на спорт высоких достижений».

Все наши эксперты как один отмечают, что массовый спорт является необходимым фундаментом для спорта высших достижений. Он позволяет отбирать самых одаренных детей, формировать тот резерв, из которого и «вырастают» профессионалы, на которых мы с замиранием сердца смотрим по телевизору, за которых болеем.

Александра Братчикова