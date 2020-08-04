Туризм

Россия и Абхазия возобновили железнодорожное пассажирское сообщение

В пятницу, 7 августа, после четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса, возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией.

Пассажирский поезд из Москвы в Сухум начнет свой путь в пятницу и прибудет по месту назначения 9 августа.

В тот же день в направлении Сухума отправится поезд с пассажирами из Санкт-Петербурга, его прибытие в столицу Абхазии ожидается 9 августа, сообщает ТАСС.

Также 17 августа ожидается прибытие в столицу Абхазии поезда из Самары.

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Кроме того, по данным агентства,с 15 августа впервые начнет курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе — Гагра. Состав из 11 вагонов будет приходить в курортную Гагру, оттуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они будут возвращаться обратно в Туапсе.