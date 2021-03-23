Туризм

В «Михайловском» завершают зимний туристический сезон

Зимний туристический сезон 2020/2021 года в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершится уже на следующей неделе, 31 марта. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, с 1 апреля музеи и парки Пушкинского заповедника закроют на санитарное обслуживание вплоть до 19 числа.

В эти дни во всех постройках, располагающихся в мемориальных усадьбах и в типологической «Пушкинской деревне» в Бугрово, выполнят работы, которые затруднительно, а то и вовсе невозможно, выполнить в условиях непрерывного туристического потока, как то: генеральная уборка, проветривание и просушивание экспонатов, проверка (и, при необходимости, ремонт) запирающих механизмов, электро- и инженерных сетей, прочие обычные для весны хозяйственные мероприятия.

К репродукции: Елена Абдулаева. Дом Пушкина (2007). Из собрания «Михайловского»

Необходимость в санитарном «тайм-ауте» вызвана еще и тем, что нынешняя зима оказалась чрезвычайно снежной и, вопреки обыкновению, очень длинной. После непогоды нужно дать высохнуть дорожкам в мемориальных садах и парках, а затем вычинить их, вычистить и отремонтировать ограды, запруды, мостики. Для одиночных посетителей прогулки в парках будут доступны только в том случае, если первая декада апреля будет достаточно сухой, отметила начальник службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова. Если же апрель будет дождливым, то выход гостей на «размокшие» парковые аллеи также придется ограничить.

Будут закрыты для посетителей и выставочные залы в Научно-культурном центре музея в поселке Пушкинские Горы. Правда, санитарные работы там планируют уложить в предельно сжатые сроки, до 4 апреля. Далее НКЦ будет принимать посетителей в обычном режиме, со среды по воскресенье ежедневно. Здесь жители и гости региона смогут посетить, в частности, Пушкинскую капеллу Петра Оссовского — дар музею и Пушкиногорскому району от академика живописи; уникальную экспозицию «Лермонтов: судьба поэта-воина» — совместный проект Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова «Тарханы» и Пушкинского заповедника; интерактивную фондовую выставку «В свете ж вот какое чудо...» к 190-летию написания «Сказки о царе Салтане…»; многие другие выставки из собрания «Михайловского» и частных коллекций.

Помимо этого, каждый желающий сможет принять участие в работе традиционного круглого стола «Краеведение, история, археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева, который проведут в «Михайловском» 9 апреля.

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«Выпадают» на санитарный период и чтения «…Понемногу / Сокровища растут» из большого конференц-проекта «Библиотека в усадьбе», объединяющего специалистов музейного и книжного дела, литературоведов, историков культуры и так далее, напомнили в музее. Библиочтения в музее в этом году назначены на 15 и 16 апреля, и стать их слушателем совершенно свободно может любой желающий.

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Все это стоит учесть тем, кто планирует поездку в Святогорье в нынешнем апреле, подчеркнули в «Михайловском».