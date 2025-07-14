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Туризм

Вкусно, полезно и экзотично: краткий гастрогид по Псковской области

22.07.2025 14:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области успешно развиваются различные виды туризма, в том числе гастрономический. Регион считается одним из самых зеленых и экологически чистых в России, в связи с чем готов предложить всем желающим неповторимые продукты наивысшего качества. Жители и туристы могут полакомиться самыми разнообразными деликатесами, среди которых есть как экзотические блюда, так и приготовленные по старинным традиционным рецептам. Сыры, мясные изделия, пряники, улитки, варенье из огурцов, иван-чай, сбитень, гороховая каша — ряд кулинарных изысков Псковщины давно зарекомендовали себя и известны далеко за её пределами.

О продовольственных брендах региона и фермерах, которые только начинают развиваться в данном направлении, а также мероприятиях, на которых можно угоститься местными лакомствами - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Сыры на любой вкус

На территории области есть много фермерских сыроварен, одна из них расположена в Псковском округе и давно полюбились местным жителям и туристам. «Тремпелис» - первое в России локализованное производство натуральных греческих сыров по старинным традиционным рецептам, которое было открыто в 2020 году потомственным сыроваром из Греции. На данный момент в линейке представлены 45 сортов сыра, греческий йогурт, соусы - всё это можно приобрести в магазине при сыроварне. А в таверне при производстве угощают блюдами греческой домашней кухни. Кроме того, сыровары активно работают в направлении гастро- и экотуризма, принимают экскурсионные группы, организуют познавательные программы для детей и взрослых, мастер-классы по приготовлению сыра и блюд, дегустации, семейные вечера, дружеские посиделки. На ферме можно познакомиться с сельскохозяйственными животными, покататься на лошадях, насладиться живой музыкой и атмосферой греческого отдыха. Представлен широкий ассортимент сувенирной продукции — с собой можно увезти греческую выпечку, брендовые печеньки, сыры и гастросувениры других псковских производителей.

Ещё одна известная сыроварня расположена в Пушкиногорском округе - «Кутаринская ферма», основанная в 2015 году семьёй, переехавшей из столицы. Супруги начали свой путь с десятилитровой кастрюли и двух коз, а сейчас делают полтонны сыра в месяц и стоят в основе целой экосистемы из нескольких семейных хозяйств Псковской области. На ферме можно продегустировать и приобрести авторские сыры из натурального молока, все названия которых посвящены псковским достопримечательностям и географическим наименованиям, а также другие молочные продукты и гастрономические сувениры, созданные в регионе. Сыровары организуют дегустации, мастер-классы, различные программы и с удовольствием знакомят гостей с уютными и малоизвестными местами поселка Пушкинские Горы и окрестностями.

«Сыроварня в Себеже» также создана москвичами, которые производят уникальные молодые и выдержанные сыры по итальянским, французским, швейцарским и советским рецептам из коровьего и козьего молока от местных фермерских хозяйств. В продаже более 20 видов мягких, твердых и полутвердых сыров и другие свежие и натуральные молочные и кисло-молочные продукты. Есть кафе, летняя веранда для дегустацией и фирменный магазин, где представлены сыры и натуральные гостинцы от региональных производителей — выпечка, мясо и многое другое.

Другая семейная сыроварня под названием «Сырная Застава» открылась несколько лет назад на хуторе недалеко от границы, в деревне Паниковичи Печорского округа. Здесь проводят мастер-классы, на которых учат готовить крафтовую продукцию. На выбор — качотта, халуми, адыгейский или сыры с добавками (пряными, травяными или сладкими). Технологию изготовления сыра гости осваивают под чутким руководством профессионального сыродела — основательницы фермы. Здесь также можно познакомиться с козочками, погрузиться в мир деревенского быта, узнать историю уникальных мест и ещё много интересного.

Другой молодой проект - агротуристическое хозяйство «Корниловские традиции», расположенное в восьми километрах от города Великие Луки, в деревне Касьяново. Его владельцы предпочли шуму мегаполисов размеренную жизнь на селе и ждут в гости всех желающих отдохнуть от городской суеты. Здесь можно окунуться в сельский уют и историю, пообщаться с дружелюбными животными, получить навыки ухода за ними и, конечно же, попробовать натуральную продукцию. Хозяйство производит более десяти видов сыров, два вида творога, сметану и масло. Здесь можно отведать традиционные твердые, полутвердые и десертные сорта, найдётся и нечто интересное для любителей пикантных и необычных вкусов.

Выше представлен далеко не полный список сыроварен, расположенных на территории Псковской области. Сыроделие в регионе активно развивается наряду с производством другой молочной продукции. Есть как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные предприятия, которые занимаются изготовлением экологически чистых продуктов, востребованных по всей стране.

Экзотика села

То же самое можно сказать о мясных деликатесах. Наряду с товарами крупных комбинатов на Псковщине широко представлены фермерские изделия из различных видов мяса. Многие производители занимаются не только непосредственно изготовлением и реализацией своей продукции, но и развитием сельского туризма, который неразрывно связан с гастрономическим.

Реализовывать интересные туристические проекты фермерским хозяйствам, в том числе псковским, помогает грантовый конкурс Минсельхоза «Агротуризм». В числе первых грантополучателей в 2022 году оказался проект эко-фермы «Изборский страус», расположенной в деревне Залавье Печорского округа, предусматривающий строительство гостевого дома. Уже 1 января 2024 года он был введен в эксплуатацию.

«Изборский страус» существует уже более десяти лет. Это самая крупная ферма по разведению чёрных африканских страусов на Северо-Западе, которая является заметной частью туристических маршрутов по Псковской области и известным объектом гастрономического туризма. Посетители могут не только познакомиться с повадками диковинной птицы, но и попробовать деликатесы из страусиного мяса в местном кафе, а также приобрести экопродукты высокого качества: мясо, жир и яйцо страуса, мясо курицы, баранину, крольчатину и куриные яйца. Помимо этого, на ферме производят косметику на основе жира страуса, а из его кожи изготавливают галантерейные изделия.

В прошлом году свой проект в сфере сельского туризма реализовала другая ферма, которая ведёт свою историю с 1991 года. Экоклуб «Оленья гора», расположенный в живописной местности в Себежском округе, получил грант на создание дополнительных мест для размещения, модульных домиков и благоустройство территории. Сегодня там сочетаются уникальная природа, сельское хозяйство и комфортабельные коттеджи, где обеспечены все необходимые условия для людей, желающих отдохнуть вдали от повседневной суеты и погрузиться в мир живой природы. Каждый гость сможет найти занятие по душе: насладиться тишиной, активно провести время, пообщаться с оленями, кроликами и другими представителями фауны, обитающими на территории экоклуба. Владельцы занимаются не только гуманным и заботливым содержанием и разведением животных, но и посадкой ягод, деревьев, овощей. На территории экоклуба работает ресторан, где можно отведать блюда из фермерской продукции, также есть возможность приобретения гастрономических сувениров для себя и близких.

В рамках другого проекта планируется построить в регионе центр гостеприимства «Золотая улитка», грант на создание которого получила знаменитая улиточная ферма «Эскарго Дор», базирующаяся в Невельском округе. Благодаря господдержке там появится кафе на 50 человек с летней террасой.

Символ французской кухни производится в Псковской области с 2020 года, компания организовала полный цикл от сбора и переработки до приготовления готовых деликатесов из дикорастущей улитки Helix Pomatia непосредственно в месте её обитания. Так виноградная «бургундская» улитка стала «псковской» и превратилась в новый гастрономический бренд не только региона, но и России. Деликатесы включены в меню лучших ресторанов по всей стране.

Посетив ферму в Невельском округе, можно не только попробовать всемирно известный деликатес, приготовленный и поданный самим шефом-эскарготье, но и услышать от него рассказ о жизни этих уникальных животных, о традициях и секретах их переработки и приготовления, рецептуре блюд. Для самых маленьких посетителей фермы проводят различные активности. Кроме того, посетителей фермы учат своими рукам готовить улиток. А замороженную продукцию всегда можно взять с собой, чтобы в любой момент почувствовать себя в шикарном французском ресторане, не выходя из дома.

Улиточная ферма на сегодняшний день успешно развивает туристическую составляющую на юге области. В Невельский район целыми автобусами едут туристы из Москвы и Петербурга, прибывают группы из Белоруссии. Владельцы планируют не останавливаться на достигнутом и дальше двигать «псковскую» улитку по России.

Только натуральное

Со списком некоторых региональных гастрономических брендов можно ознакомиться на туристическом портале региона. Помимо перечисленных выше там указан «Столбушинский продукт» - производство натуральных продуктов питания, расположенное в Пушкинских Горах. В ассортименте более десятка видов сбитня, мед, травяные чаи, орехи и цукаты, варенья, звары, соки и подарочные наборы на любой вкус. Все продукты изготавливают на современном оборудовании, но по старинным русским рецептам исключительно из ингредиентов, собранных в заповедной зоне.

Также в списке главных псковских гастросувениров знаменитый снеток, известный не только в России, но и за рубежом. «Псковская область - край тысячи озёр, с чистейшей, кристальной водой. В связи с этим основным продуктом в меню псковичей во все времена являлась рыба. Псковский снеток - одна из важнейших и знаменитых рыб в Псковской области, ее еще называют "Царской рыбкой". Она очень близка к корюшке, которая популярна в Санкт-Петербурге. Отличительной чертой снетка является запах: свежий снеток пахнет свежим огурцом, за что его прозвали "огуречником"», - говорится в информации на портале. Приобрести вяленую рыбку можно в некоторых специализированных магазинах.

Хорошим сувениром, привезенным из региона, будет продукция пчеловодства, которую производят на пасеках в сельской местности. Одна из них находится в деревне Тронино Великолукского округа - «Пчелиный хуторок». Это не просто производство, а учебно-оздоровительное пространство с опытными профессиональными пчеловодами. Они организуют экскурсии, в ходе которых рассказывают об истории пчеловодства, показывают пчелиные семьи с повествованием об их жизни, «профессиях» пчёл. Также в программу включены небольшой интерактив в музее предметов крестьянского быта, ароматное чаепитие с блинчиками и мёдом, дегустация продуктов пчеловодства и медовых напитков, мастер-класс по изготовлению свечи. На территории пасеки есть детская площадка, кролики и курочки.

В северной части региона базируется другой популярный бренд - «Изборский пряник». Это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области, созданная в 2012 году. Руководитель мастерской переехала в Изборск из Петербурга и путём поисков и экспериментов создала уникальный продукт — в архивах сведений именно об изборской выпечке не нашлось, а значит, не было и рецептов. Современные пряники пекутся в печке, мнутся вручную, глазуруются авторской росписью, формы создаются по мотивам сказок и легенд, рецептура держится в секрете.

Хлеб и зрелища

Продукция «Хлебного хутора», фирменные напитки от пространства купца Лапина, «Псковские заедки» от органик-центра «Активное село», продукция из малины от КФХ Барановское, Старобуригские вяленые огурцы — перечень гастрономических брендов Псковской области весьма внушительный и ежегодно пополняется новыми позициями. Многие из них можно попробовать и забрать с собой в качестве сувенира, посетив один из гастрономических фестивалей, которые в обилии проводятся на территории региона.

К примеру, в начале июля в Пскове состоялась эногастрономическая ярмарка «Виноград», уже ставшая традиционной. В течение 10 дней псковичей и гостей города ждала насыщенная программа: мастер-классы, лекции-дегустации, концерты, уличные спектакли и, конечно, праздник вкуса. Все гости могли попробовать и приобрести свежие, натуральные и экологически чистые продукты от местных фермеров, отведать уникальные блюда псковской кухни. Сырные и мясные деликатесы от популярных брендов и начинающих фермеров, новинки и хиты продаж — псковские производители не оставили без вкусных сувениров ни одного посетителя ярмарки.

С 15 по 17 августа в Пскове ожидается ещё одна «гастрономическая сказка», где каждый гость сможет найти что-то по душе, - фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». Впервые он состоялся в 2024 году, тогда мероприятие посетили 26 тысяч человек. Название фестиваль получил в честь лешуги - дикой псковской яблони. Соответственно, было много яблок и продукции из них. Гости ярмарки попробовали необычные кулинарные творения, увидели процесс приготовления яблочного сока, познакомились с псковскими традициями, а также посетили концерты фолк-коллективов, лекции, мастер-классы, конкурсы. «Лешуга-2024» получила признание на самом высоком уровне, став обладателем Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Фестиваль занял второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В мае текущего года в Пскове состоялся открытый гастрономический фестиваль «Моя еда», который на этот раз был посвящен яйцу и собрал в парке Строителей более 7 тысяч жителей и гостей города. Особой популярностью пользовалась площадка «Открытая кухня», где шеф-повара самых популярных рестобаров и ресторанов города делились рецептами шедевров кулинарии. В рамках фестиваля прошли съемки программы «100 мест, где поесть», которая выходит на телеканале СТС, состоялся модный показ «Этномода», выступила певица Йоко - исполнительница и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы этнической музыки.

Не отстают от областного центра и районные, где становится всё больше интересных гастрономических мероприятий. В Порхове в этом году в седьмой раз организовали фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши». Он состоялся 25 января в традиционном формате: на свежем воздухе с разведением костров и травяным чаем. Гости могли ознакомиться с народными рецептами каш из различных уголков Псковской области, отведать редкие рецепты, зачастую забытые или семейные, например бобово-чечевичную кашу с грибами. Сопровождались гастрономические изыски ярмаркой, концертом, на котором выступали различными коллективы со всей Псковской области, мастер-классами и развлечениями для юных посетителей.

В Острове осенью проводят гастрономический фестиваль плова, в ходе которого выбирают наиболее вкусные и изысканные рецепты классического восточного блюда, а летом - вкусное мероприятие под названием «Ах, окрошка!»

В Пыталово в октябре-2024 проходил гастрономический фестиваль «Праздник клюквы», на котором представили необычные блюда из исконно русской ягоды, в обилии произрастающей на территории Псковской области.

Жители и гости региона могут попробовать местную продукцию на многих других мероприятиях, где работают гастрономические площадки, а также на сельскохозяйственных ярмарках и непосредственно у производителей, количество которых с каждым годом увеличивается. Псковские фермеры реализуют различные проекты, их продукция пользуется спросом у местных жителей и гостей. Тем временем, меню кафе и ресторанов пополняется новыми и незаслуженно забытыми старыми блюдами псковской кухни. Всё это положительно сказывается на развитии внутреннего туризма и в целом экономике региона, которому есть чем удивить и порадовать самого редкостного гурмана.

Ульяна Лаблюк, фото из архива ПЛН и соцсетей

Источник: Псковская Лента Новостей
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