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Общество

С пряниками и стихами: Псковские сувениры оценили на всероссийском конкурсе

15.12.2023 16:50|ПсковКомментариев: 0

В Твери в начале декабря были подведены итоги Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Псковскую область достойно представили наши мастера и ремесленники, многие из которых стали победителями или призерами в различных номинациях.

Сразу три награды конкурса получили работы руководителя мастерской «Изборский пряник» Татьяны Мусатовой. О том, какие туристические сувениры оценило жюри, мастер рассказала Псковской Ленте Новостей.

 

Сразу три награды

Конкурс «Туристический сувенир» проходит в три этапа: отборочный, окружной (полуфинал) и всероссийский (финал). Финал конкурса, который проходил в этом году в Твери, собрал более 600 участников из 60 регионов России.

«В огромном зале мастера выставляли свои работы, а жюри оценивало. Я участвовала в четырех номинациях, и в трех из них победила», - рассказала Татьяна Мусатова.

Большинство представленных Татьяной Мусатовой работ - конечно же, знаменитые печатные пряники. Именно этот продукт больше десяти лет назад она решила возродить, когда переехала в Изборск из Петербурга. В архивах сведений именно об изборском прянике не нашлось, а значит, и не было рецептов его создания. Поэтому новый продукт - это полностью результат поисков и экспериментов.

В своих пряниках мастер объединила архангельские козули, печатный пряник и пряник-игрушку. А узнаваемый вкус «Изборскому прянику» придают свежемолотые пряности, выдержка и ферментирование и особое карамельное тесто.

Первые печатные пряники в виде большого поросенка и варежки были презентованы в 2012 году на фестивале народа сето. С тех пор мастер создала уже сотни тысяч пряников различных форм и размеров. Это не только котики, поросята и прочите зверушки и сказочные персонажи, но и изделия с псковской тематикой. В том числе, печатный пряник «Скобарь», который в этот раз в номинации «Гастрономический сувенир» завоевал Гран-при.

Подарок Пскову

«Скобарь» создавался сразу как туристический сувенир. И это не первая его победа - лучшим всероссийским пряником становился не один раз. И в этот раз в номинации «Гастрономический сувенир» я взяла действительно очень крутую и важную награду»,- рассказала Татьяна Мусатова. По словам мастера, «Скобарь» настолько полностью соответствовал заявленной номинации, что выиграл Гран-при.

Большой печатный пряник в виде умельца-скобаря, держащего в руках пряник с надписью «Псков» по вкусу такой же, как другая продукция мастерской. «Все мои пряники из одного вида заварного теста, со свежемолотыми пряностями, с которыми раскрывается полная палитра вкуса и аромата. Это ручная работа. Формы я делаю сама. Первой в Псковской области начала заниматься печатным пряником и возродила это ремесло, и до сих пор конкурентов и по внешнему виду, и по подаче, и чисто по вкусовым характеристикам у меня просто нет. Поэтому я крайне редко участвую в конкурсах. Но здесь пряник нужно было представить именно как туристический сувенир, поэтому мне было интересно», - пояснила мастер.

Один популярный у туристов Скобарь в Пскове уже есть - бронзовая скульптура, установленная в Детском парке Пскова. Второго город получил накануне одного из своих юбилеев. «Я делала свой пряник к 1115-летию Пскова. Это был мой подарок городу», - сказала Татьяна Мусатова.

Детский путеводитель

Еще одно Гран-при конкурса Татьяна Мусатова получила в номинации «Сувенир туристического маршрута». Причем, туристический сувенир, которому безоговорочно конкурсная комиссия дала высшую награду, не был пряником. Но идея его создания родилась благодаря пряникам.

«Это сказка-раскраска «Путешествие Кота-Барона». Она же - детский путеводитель по Изборской долине. Представители комиссии сразу сказали, что это «бомба»! И, если победа «Скобаря» была для меня ожидаемой, то для сказки-раскраски я не ожидала такой высокой оценки. Для меня это было очень приятно. Оценили все: и саму идею, и подачу, и внешний вид», - сказала Татьяна Мусатова.

Идея создания сказки-раскраски у мастера родилась давно - Татьяна хотела объединить своих пряничных персонажей в какой-то художественный замысел. Но воплотить мечту в жизнь получилось только годы спустя.

«Я давно хотела придумать детский маршрут - такой, чтобы можно было читать сказку и искать персонажей. Чтобы это была не просто прогулка, а небольшой квест. Но началось все с того, что я провела конкурс на стихи к раскраске. Потом объединила их в общую историю. И получилась сказка про путешествие пряничного кота Барона, который идет по Изборской долине и посещает других пряничных персонажей, приглашает их на чаепитие», - рассказала мастер.

Вся история - в стихах. «Я не поэт, побоялась писать сама, поэтому у меня был соавтор - Ольга Селиванова. Она очень помогла со стихами. Их мы писали на пару, а главный герой - мой кот, идея, рисунки, карта и остальные персонажи - моя авторская задумка», - рассказала Татьяна Мусатова.

В конце раскраски есть карта Изборска и Изборской долины, на которой «можно всех этих персонажей отыскать». «К моему большому сожалению, я не могу сделать так, чтобы они были реально найдены (например, фигурку с изображением совы повесить на дерево), так как маршрут пролегает по территории музея-заповедника. Но я максимально «привела» персонажей к тем местам, где они могли бы обитать. Поэтому детям и их родителям придется немного пофантазировать», - сказала автор сказки-раскраски.

Надо сказать, что псковичи и туристы оценили оригинальный сувенир. По словам Татьяны, первый тираж был распродан буквально за пару месяцев. И сейчас в сувенирных магазинах в Изборске и Пскове уже в продаже второй тираж.

Все, что связано с Псковом

Еще одним достижением «Изборского пряника» на конкурсе стало третье место в номинации «Линейка туристических сувениров региона». Награду получила коллекция пряников ручной работы мастерской. «В линейку вошли и Пушкин, и Невский, и Скобарь, и крепости, и снеток. Было представлено все, что связано с Псковом», - отметила Татьяна Мусатова.

Среди новинок линейки - пряник «Александр Невский», выпуск которого был приурочен в 850-летию легендарного полководца и к конному походу «Александрова дорога», который начинался от деревни Самолва Псковской области рядом с Чудским озером, где дружина Александра Невского в 1242 году разбила тевтонцев, и завершался в Городце, где в 1263 году скончался святой князь.

«Под это событие я сделала Невского. Причем, делая пряник, я консультировалась с археологами и историками, чтобы не допустить какую-нибудь оплошность по доспехам и по внешнему виду. И сейчас «Александр Невский», который прошел весь поход, хранится в музее Городецкого пряника, в постоянной экспозиции», - рассказала мастер.

По словам Татьяны Мусатовой, участие в конкурсе «Туристический сувенир» способствует узнаваемости ее продукции. А впечатления от конкурса - только положительные. «Теплая, почти семейная атмосфера, знакомство с другими мастерами и возможность коопераций, сотрудничества после конкурса», - заметила она.

Общенациональной финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» прошел в Твери в начале декабря. Организатором поездки для финалистов из Псковской области стал Туристский информационный центр Псковской области.
Многие из псковских участников получили награды конкурса: в номинации «Гастрономический сувенир» - пряник Татьяны Мусатовой «Скобарь» (Гран-при); Псковский квас от «Пивоварни Купца Лапина» (1 место в номинации); в номинации «Сувенир туристического маршрута» - Сказка-раскраска «Путешествие Кота-Барона» Татьяны Мусатовой (Гран-при); в номинации «Туристический сувенир для детского туризма» - «Чудь Псковская» Ю. Бредис из Пскова (2 место); в номинации «Туристическая сувенирная лавка» - магазин «Avec Plaisir Souvenirs» (2 место); в номинации «Линейка туристических сувениров региона - коллекция пряников ручной работы мастерской «Изборский пряник» (3 место); в номинации «Сувенир города» - Кукла-травница Аллы Фомченко из Пскова (3 место); в номинации «Сувенир региона» - пряник ручной работы Юлии Новиковой и Андрея Герасимова из Пскова (3 место).

Светлана Синцова

Теги: #туризм #сувенир #пряник
Источник: Псковская Лента Новостей
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