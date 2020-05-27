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Верим, что найдем - добровольцы «Лиза Алерт» поделились последними данными по поиску Варвары Поповой

Сегодня, 27 мая, днем в штабе добровольцев «Лиза Алерт», занятых поиском пропавшей Варвары Поповой, было зарегистрировано 107 человек. «20 «лис» ушли на выполнение задач в природной среде. Сотрудники пяти государственных служб также продолжают свою работу, прочесывается вся ближайшая к СНТ «Кебь» территория», - рассказали в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Псков» в соцсети ВКонтакте.

«Заявка поступила в отряд 24 мая, и вот уже четвертый день мы беспрерывно продолжаем ее искать. И верим, что найдем», - подчеркнули поисковики.

В штабе уточнили, что на воде работают добровольцы «Лиза Алерт» с пятью лодками и тремя катерами ГИМС, готовятся еще две лодки, которые будут отрабатывать акваторию рек Кебь и Великая. На реке также работают девять водолазов, используются весельные лодки для отработки малых островных участков. В поиске вновь была задействована беспилотная авиация для отработки русла реки Великая.

«Поиск продолжается, и нам нужна ваша помощь! В штаб срочно требуются батарейки АА, страховочная веревка №10-12 и вейдерсы (заброды) и на утро нужны надувные лодки от 15 л.с. Если у вас есть возможность предоставить что-то из этого на поиск в Псковской области, звоните инфоргу поиска - Наталья Грушечка 89111452686 - или на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452», - призвали неравнодушных псковичей в штабе.

Напомним, девочка пропала без вести вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Кебь» в Псковском районе. На момент исчезновения она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

Ведутся круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей Варвары Поповой, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Неоценимую помощь оказывают волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также просто отзывчивые и неравнодушные псковичи.

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Территория прочесывается, в том числе, кинологами с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.