Происшествия

Кровли 20 домов повреждены в бежаницкой деревне из-за урагана

Кровли 20 домов оказались повреждены в деревне Фишнево Бежаницкого района в результате урагана, прошедшего на юге Псковской области 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в ВКонтакте

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Кроме того, из-за поваленных деревьев было затруднено движение на дороге Бежаницы - Локня. В настоящий момент препятствия ликвидированы, движение восстановлено.

Напомним, шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области 10 июня. Особенно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах — поваленные деревья.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручения в части оперативного устранения последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах.