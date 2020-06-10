Кровли 20 домов повреждены в бежаницкой деревне из-за урагана

Кровли 20 домов оказались повреждены в деревне Фишнево Бежаницкого района в результате урагана, прошедшего на юге Псковской области 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в ВКонтакте
Кроме того, из-за поваленных деревьев было затруднено движение на дороге Бежаницы - Локня. В настоящий момент препятствия ликвидированы, движение восстановлено.
Напомним, шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области 10 июня. Особенно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах — поваленные деревья.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручения в части оперативного устранения последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах.