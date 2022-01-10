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Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе

Полиция не возбудила уголовное дело по факту убийства трех собак в Гдовском районе. Поиск виновного ведется в рамках доследственной проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: mawylia_filippova / Instagram

Инцидент произошел за мостом в селе Чернево 5 января. Местные жители слышали шесть выстрелов. Предполагают, что выстрелы велись из многозарядного карабина. По информации собеседника ПЛН, в тот день в округе велась охота, в которой принимало участие большое количество охотников.

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В настоящее время правоохранительные органы не установили виновное лицо.

Отметим, что инцидент вызвал резонанс в обществе. В социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные граждане запустили петицию с требованием найти убийцу собак.

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Псковская Лента Новостей призывает УМВД России по Псковской области взять на особый контроль данное происшествие и принять все меры, направленные на установление виновного.