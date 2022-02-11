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Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором

11.02.2022 15:08|ПсковКомментариев: 0

Трех собак в селе Чернево Гдовского района расстрелял житель города Гдова - госохотинспектор. Он произвел 5-6 выстрелов из автоматического карабина. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников. 

Фото: mawylia_filippova / Instagram

Напомним, что раскрыть резонансное преступление, совершенное в канун Рождества, удалось сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району. Подозреваемый, мужчина 1961 года рождения, пояснил, что занимается охотой, имеет зарегистрированное оружие. По его словам, три собаки напали на него 5 января за пределами поселка. 

Ранее сообщалось, что одна из убитых собак была бездомной, а две другие принадлежали женщине, обратившейся в полицию. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла пули и гильзы. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело.  

Теги: #Гдовский район #охота #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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