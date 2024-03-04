Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит псковичке за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: Псковский ЛО МВД России на транспорте

Женщину поймали на территории железнодорожного перегона Полковая Моглино в Пскове. У нее в сумке обнаружили 40 свертков с неизвестным веществом белого цвета.

Изъятым веществом оказался метилэфедрон, общая масса которого составила порядка 60 граммов, что является крупным размером.

Женщина на перегоне извлекла из тайников-закладок оптовую партию наркотических средств, разделенные на отдельные свертки. Она планировала распространить их на территории Псковской области и использовать часть полученного для себя.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и имеет непогашенную судимость.

Следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении женщины избрали меру пресечения в виде заключения по стражу.