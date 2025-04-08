Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля

Арестованная по делу о хищении бюджетных средств ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина проживала в люксе в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день.
О том, что Ильина в Пскове проживала конкретно в этом ресторанно-гостиничном комплексе, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
При этом большую часть времени ректор проводила в так называемых командировках в Москве, где приобрела две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей, сообщал накануне источник агентства.
Напомним, Псковский городской суд 9 апреля избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной, ставшей фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Под стражу заключили на 2 месяца по 7 июня.
Доктор биологических наук, профессор Ильина с 2020 года занимает должность ректора Псковского государственного университета.
Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения ректору рассматривалось в закрытой форме более четырех часов.
Позднее стало известно, что ректор вступила в сговор с ведущим научным сотрудником учебно-научной лаборатории, на банковскую карту которого за четыре года было начислено в качестве зарплаты более 10,3 млн рублей.