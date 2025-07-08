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Волонтеры и спортсмены расчищают дорогу к кладбищу в Великолукском районе после урагана

Волонтеры «Единой России» и спортсмены клуба «Отечество – Псковская область» помогают расчищать дорогу в деревне Завод Великолукского района после урагана, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Работы по устранению последствий стихии в Великолукском районе продолжаются. Сегодня волонтеры "Единой России" и спортсмены клуба "Отечество – Псковская область" помогают в расчистке дороги к гражданскому кладбищу в деревне Завод. Одновременно с этим районные власти ведут учет разрушений, чтобы оперативно оценить масштаб ущерба и определить приоритеты восстановления», - сообщил депутат.

Напомним, разрушительный торнадо прошёл в южных районах Псковской области 9 июля. Помимо этого, неблагоприятное явление настигло днем деревню Вархи Городокского района Витебской области.

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Около 9,5 тысячи жителей Псковской области в результате урагана остались без электричества.