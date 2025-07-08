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Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова

Судебные приставы исполнили решение суда в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого, осуждённого за получение взяток в особо крупном размере. В рамках возбужденного исполнительного производства переданы в доход государства наручные часы марки Tissot, признанные предметом коррупционного преступления.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Как известно раннее, Грацкий был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере за покровительство подрядным организациям при исполнении муниципальных контрактов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, штрафу в размере 5,7 млн рублей и конфискации имущества, ставшего орудием преступления, пишет «МК в Пскове».

«Именно эти часы, стоимостью свыше 50 тысяч рублей, были вручены чиновнику в числе других "подарков" за благоприятное содействие при приёмке работ. Суд признал их частью незаконного вознаграждения и постановил обратить в доход государства», — пояснили в службе.

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Врио начальника Псковского районного отделения судебных приставов Екатерина Исакова, действуя в рамках закона, конфисковала имущество и провела весь необходимый комплекс исполнительных действий. После завершения процедуры часы официально стали собственностью государства.

«Символ коррупции должен стать символом ответственности. Для нас важна не только скорость исполнения судебного акта, но и его реальная эффективность», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, которую подозревают в том, что она дала взятку экс-заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому в виде автомобиля EXEED стоимостью 5,8 млн рублей.