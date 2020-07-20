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В Белоруссии началась забастовка против фальсификаций на выборах

В Белоруссии началась объявленная оппозиционными силами забастовка против фальсификаций на выборах. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

В настоящее время известно, что о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ), пишет «Лента.ру».



Фото: телеграм-канал «Мая Краiна Беларусь»

Агитацию с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей.

Ранее оппозиция распространяла информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко объявят победителям на выборах. «Приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому», — говорилось в памятке.

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В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская - менее 10 процентов.