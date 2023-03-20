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49-й Фестиваль русской музыки: Шаляпин, лекции и вечер романсов

28.03.2023 10:20|ПсковКомментариев: 0

49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова стартует в Пскове 1 апреля. Помимо традиционно насыщенной концертной программы – опера, спектакли, балет, концерт объединенного оркестра – филармония постаралась наполнить план мероприятий новыми формами взаимодействия со зрителем, привлечь такие смежные культурные направления, как поэзия и литература, также будет создано экспозиционное пространство на Псковском железнодорожном вокзале. Это результат партнерских связей организации с серьезными учреждениями культуры. Горожанам и гостям города до 9 апреля предстоит посетить кинопоказы, лекции, вечер романсов в лучших традициях русского усадебного быта конца XIX века. Мы побеседовали с организаторами и лекторами и узнали, почему ни в коем случае не стоит пренебрегать образовательной частью фестиваля.

 

Шаляпин на Псковском вокзале

2023 год отмечен яркими юбилеями в мире музыки, среди них выделяется и 150-летие русского певца Федора Шаляпина. Его творчество тесным образом было связано с псковской землей. В 1920 году певец выступал в Псковском театре. А его главными оперными партиями стали роли в постановках по произведениям М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, композиторов, часть жизни которых прошла в псковских имениях Наумово и Любенск.

Организаторы фестиваля не смогли обойти стороной юбилей певца. Псковская областная филармония инициировала создание культурно-выставочного проекта «Шаляпин и Я». Его центральным звеном станет передвижная выставка, отражающая главное достижение певца – соединение оперного и драматического начал, в результате которого была открыта новая страница в истории русского музыкального театра.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковской областной филармонии

«Выставка ещё в процессе наполнения, у нас меняется и состав экспонатов, и участники этой выставки. И каждый день открываются какие-то новые объекты, которые хотелось бы показать зрителю. Основательный блок экспонатов – это копии музейных объектов, которые хранятся в доме-музее Шаляпина в Петербурге: уникальные фотографии, рисунки, афиши, письма», – сообщила куратор проекта «Шаляпин и Я» Диана Бартенева.

Предполагается, что выставка будет располагаться в зале-ресторане Псковского железнодорожного вокзала и состоять из четырёх зон, отсылающих к физическому устройству театра: «Фойе», «Костюмерная», «Гримерная» и «Сцена». Выставку наполнят дубликаты и фотокопии мемориальных экспонатов, а также предметы, характерные для конца XIX века – начала XX века: самовар, гримировальные мелки, венский стул, вешалки. Также организаторы фестиваля шьют копию кисета певца, в котором он носил чековую книжку.

 

«Филармония постоянно ищет новые пути сотрудничества с организациями самого разного профиля, а с учреждениями культуры хочется работать как можно больше, мы ведь едины по духу! Партнерство с Музеем театрального и музыкального искусства, к которому относится дом-музей Шаляпина, – это для нас очень ценно!» – добавила куратор.

Экспозиционное пространство также станет декорацией к концерту-спектаклю «Шаляпин и Я», который состоится 3 и 4 апреля.

Также проект задействует и площадку Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, там будет работать выставка грампластинок с произведениями, исполняемыми оперным певцом.

Кроме того, в рамках проекта будут организованы показы уникальных кинолент с Шаляпиным в главной роли из архивов Госфильмофонда – ещё одного культурного партнера фестиваля. Среди них отечественный фильм «Псковитянка» 1915 года (другие названия «Дочь Пскова» и «Царь Иван Васильевич Грозный») и французская лента «Дон Кихот» 1933 года, созданная в начале звуковой эры кинематографа и запечатлевшая голос великого оперного певца. Историк кино, научный сотрудник главного киноархива Госфильмофонда Тамара Шведюк прочитает лекции перед кинопоказами. Они состоятся 2, 4 и 5 апреля в областной библиотеке и креативном пространстве «Лофт». Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

Лекции о русской классической музыке и литературе

Плодотворное сотрудничество Псковского музея-заповедника и филармонии отметила начальник службы музейных проектов учреждения Нина Витковская. В рамках фестиваля отдельный лекционный блок будет посвящен классической музыке.

Фото предоставлено Ниной Витковской

«Для многих кажется, что классическая музыка - это нечто элитарное, такое искусство, которое недоступно всем. На самом деле это не так. Классическая музыка окружает нас как в массовой культуре, так и в другой, действительно более сложной культуре. Но разбираться в ней можно. И эта образовательная лекционная часть поможет нам в этом, даже если человеку кажется непонятным то, что происходит на сцене: как звучит музыка, с чем это связано. Лекционная часть поможет ответить на эти вопросы», – пояснила Нина Витковская.

Она также добавила: даже если родитель ведёт на классическую оперу или концерт ребёнка, то предварительное посещение образовательного занятия поможет понять и с интересом воспринимать то, что происходит на сцене.

Итак, 2 апреля Нина Витковская прочтёт лекцию «О классической музыке в массовой культуре». Это будет рассказ о том, почему классическое произведение используется в том или ином фильме, видеоролике, вплоть до клипов в социальной сети «ВКонтакте».

5 апреля состоится лекция заведующей музея-усадьбы М. П. Мусоргского в Наумово Лидии Николаевой «Благотворное влияние музыки Мусоргского на создание балета». Многие знают, что композитор балетов не писал, но его музыка была настолько универсальна, что современники раскрыли хореографические возможности и по её мотивам стали сочинять балетные произведения.

А 7 апреля старший методист музея Н. А. Римского-Корсакова Раисия Алексеева представит слушателям лекцию «Римский-Корсаков на Псковщине». Здесь, в усадьбах Вечаша и Любенск, он работал над созданием шести своих опер.

Все лекции состоятся в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

Ещё один немаловажный блок сотрудничества музея-заповедника и филармонии – создание рекламных и информационных материалов для Фестиваля русской музыки. Во многом они были вдохновлены экспонатами из фонда музея. Например, афиша оперы «Алеко» своим визуальным видом воспроизводит дореволюционный клавир, который находился в фондах музея-заповедника, но к сожалению был утрачен во время пожара в Любенске летом 2022 года. Остальные афиши разработаны на базе дореволюционных нотных изданий.

«Кроме того, в рамках сотрудничества с филармонией мы снимаем небольшие образовательные видео, которые рассказывают о наших фондовых предметах, связанных с музыкальным искусством. Эти ролики можно будет увидеть в группе "БКЗ филармонии" в соцсети "ВКонтакте" и узнать для себя много интересного», – заключила Нина Витковская.

Фото: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

В рамках Фестиваля русской музыки 1 апреля лекцию «Что делает русскую литературу русской?» прочтёт поэт и журналист, председатель Псковского Совета молодых литераторов и победитель регионального этапа и полуфиналист федерального конкурса «Лига лекторов», блогер Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте.

«Русская литература и русская музыка – это взаимодополняющие сферы искусства. Наш русский культурный код – это не только одно из этих направлений. Главная идея моей лекции – разобраться, почему и за что мы что-то любим. Сверхцель моей лекции — поговорить со зрителями о том, за что нам стоит любить русскую литературу, что в ней такого есть для нас, россиян? Очень важно помнить во время таких разговоров, что дело не только в патриотизме, ведь в составе понятия "русская литература", кроме патриотизма, есть ещё очень много других вещей, о которых бы стоило говорить подробно и развернуто. И я беру на себя смелость это сделать», – отметила Дина Дабришюте.

Она также добавила, что лекция будет дополнена обсуждением музыкальных фрагментов произведений русских композиторов.

Напомним, Дина Дабришюте стала лучшим лектором Псковской области, набрав наибольшее количество баллов на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лига лекторов» с лекцией «Что делает русскую литературу русской?».

Завершится цикл мероприятий, проходящих вне главной сцены БКЗ филармонии, в креативном пространстве «Лофт». 8 апреля в 13:00 состоится музыкально-поэтический концерт «Музыка и весна».

Участники – студенты Псковского областного колледжа искусств – будут исполнять шедевры русской классической музыки: романсы Римского-Корсакова, Рахманинова. В исполнении членов Совета молодых литераторов будут звучать стихи русских классиков и молодых псковских авторов.

«Исполнять произведения будут на настоящем фортепиано. То есть состоится тот усадебный вечер, о которых мы так много читаем в русской классической литературе, — где играют на фортепиано, поют романсы, декламируют стихотворения, записывают их в альбом – примерно это, но на современный лад. Наша задача не только ностальгировать по былым временам и восхищаться ими, но и сохранять традиции, воспитывать новые, закреплять их в современном искусстве», – пояснила поэт.

Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

Ощутить весь масштаб 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и ознакомиться с полной программой мероприятий можно на сайте филармонии.

Мария Королёва

Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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