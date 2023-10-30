Сцена / Новости

Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке

Рекорд России по продолжительности игры на балалайке без остановки установил виртуоз-балалаечник Константин Абабков из Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Это лучший подарок на День народного единства для нашего региона! Ведь именно в Псковской области зародилась виртуозная академическая игра на балалайке, основоположником которой стал Борис Трояновский. Сохраняем наш культурный код и делимся нашим достоянием со всеми народами нашей необъятной страны!» - написала Ольга Тимофеева.

Чтобы установить рекорд, музыканту нужно было играть на инструменте не менее 1 часа, за это время он исполнил 60 композиций, не прерываясь ни на минуту.

Для замера рекорда на стенде Псковской области на ВДНХ работал таймер.

Фото: Ольга Тимофеева / Telegram

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября и собрала достижения всех регионов страны, в том числе и Псковской области. Выставка продлится до апреля 2024 года. Выставочное пространство Псковщины и стенды всех субъектов России расположены в самом большом павильоне ВДНХ №75.