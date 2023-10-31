Культура

Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября. Выставка собрала достижения всех регионов страны, в том числе и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Музыкальный спектакль «1000 Первых» на церемонии открытия объединил на одной площадке ребят из разных регионов. Детский хор выступил на главной сцене. В число участников вошел эстрадный хор из Печор «ЛаккиЛайк».

Стенд Псковской области с первых минут открытия выставки привлек внимание посетителей. Каждый элемент здесь рассказывает про уникальную Псковскую землю — Край ратной славы и место вдохновения деятелей искусства и науки, отметили в правительстве.

Встречают гостей стенда фигуры Святой равноапостольной княгини Ольги и Святого благоверного великого князя Александра Невского. Они выполнены с использованием уникального материала, устойчивого к внешним воздействиям.

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Уменьшенная копия Варлаамовской башни — главная доминанта пространства. Войдя в нее, гость попадет в зону отдыха и может посмотреть иммерсивный спектакль про культуру и традиции Псковского края. На радиусном экране, словно в калейдоскопе, появятся и характерные для псковского края узоры в анимации, и зазвучат голоса ушедшей эпохи. Гости стенда слышат фрагменты песен, псковские сказки и легенды, наполненные характерным диалектом и говором.

Не покидая ВДНХ, посетители стенда смогут совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям региона. В отдельной велозоне, благодаря мультимедийному контенту, за считанные минуты можно посетить ключевые места Пскова, Изборска, Пушкинских Гор, Печор. Одной из точек мультимедийного путешествия станет известный на всю страну монумент Александру Невскому с дружиной в Самолве.

Псковская область стала одной из точек масштабного туристического квеста «Серебряное ожерелье России». На стенде региона для каждого участника квеста ждут задания с интересными фактами про область.

На Международной выставке-форуме Россия Псковская область представит и свои знаменитые, проверенные временем бренды, которые завоевывают популярность далеко за пределами региона. В зоне «Универмаг» — псковская керамика, резные сувениры, этно-одежда и изделия из шерсти. На продовольственную ярмарку заявлены невельские улитки по-бургундски, греческие сыры и другая продукция местных фермеров.

По решению президента России Владимира Путина Международная выставка-форум «Россия» продлится до апреля 2024 года. Выставочное пространство Псковщины и стенды всех субъектов России расположены в самом большом павильоне ВДНХ №75.