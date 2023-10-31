Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
как не впасть в уныние осенью
Региональные меры соцподдержки
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» возрождение
бизнес-ланчи вкусные обеды
Досуг псковского школьника
Советы на зиму псковским водителям
как в кино «Первый свадебный»
Профориентация школьников
Экономим на покупках
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Культура 31.10.2023 16:290 «Ночь искусств-2023» в Псковской области: Что? Где? Когда? 04.11.2023 12:250 Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей 03.11.2023 22:000 Детский фестиваль «Кукарача» состоится Псковской области в седьмой раз 03.11.2023 17:391 Деревце, выращенное из жёлудя старого «Ганнибалова дуба», высадили в «Михайловском» 03.11.2023 16:171 Светлану Мельникову наградили почетным знаком фонда «Русский мир» 03.11.2023 15:321 Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия»
 
 
 
Самое популярное 02.11.2023 20:209 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 30.10.2023 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 02.11.2023 12:540 Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 28.10.2023 00:051 Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать в этот день
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей

04.11.2023 12:25|ПсковКомментариев: 0

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября. Выставка собрала достижения всех регионов страны, в том числе и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Музыкальный спектакль «1000 Первых» на церемонии открытия объединил на одной площадке ребят из разных регионов. Детский хор выступил на главной сцене. В число участников вошел эстрадный хор из Печор «ЛаккиЛайк».

Стенд Псковской области с первых минут открытия выставки привлек внимание посетителей. Каждый элемент здесь рассказывает про уникальную Псковскую землю — Край ратной славы и место вдохновения деятелей искусства и науки, отметили в правительстве. 

Встречают гостей стенда фигуры Святой равноапостольной княгини Ольги и Святого благоверного великого князя Александра Невского. Они выполнены с использованием уникального материала, устойчивого к внешним воздействиям.

Уменьшенная копия Варлаамовской башни — главная доминанта пространства. Войдя в нее, гость попадет в зону отдыха и может посмотреть иммерсивный спектакль про культуру и традиции Псковского края. На радиусном экране, словно в калейдоскопе, появятся и характерные для псковского края узоры в анимации, и зазвучат голоса ушедшей эпохи. Гости стенда слышат фрагменты песен, псковские сказки и легенды, наполненные характерным диалектом и говором.

Не покидая ВДНХ, посетители стенда смогут совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям региона. В отдельной велозоне, благодаря мультимедийному контенту, за считанные минуты можно посетить ключевые места Пскова, Изборска, Пушкинских Гор, Печор. Одной из точек мультимедийного путешествия станет известный на всю страну монумент Александру Невскому с дружиной в Самолве.

Псковская область стала одной из точек масштабного туристического квеста «Серебряное ожерелье России». На стенде региона для каждого участника квеста ждут задания с интересными фактами про область.

На Международной выставке-форуме Россия Псковская область представит и свои знаменитые, проверенные временем бренды, которые завоевывают популярность далеко за пределами региона. В зоне «Универмаг» — псковская керамика, резные сувениры, этно-одежда и изделия из шерсти. На продовольственную ярмарку заявлены невельские улитки по-бургундски, греческие сыры и другая продукция местных фермеров.

По решению президента России Владимира Путина Международная выставка-форум «Россия» продлится до апреля 2024 года. Выставочное пространство Псковщины и стенды всех субъектов России расположены в самом большом павильоне ВДНХ №75.

Теги: #выставка #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 347 человек
Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия» Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды Квест «Серебряное ожерелье России» с заданиями о Псковской области пройдет на выставке «Россия» Рекорд России установит музыкант из Псковской области на выставке-форуме «Россия» На ВДНХ идет монтаж стенда Псковской области для участия в выставке «Россия» Варлаамовская башня станет главным символом Псковской области на ВДНХ Псковская область готовится к международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ
04.11.2023, 13:040 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова 04.11.2023, 12:440 Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь 04.11.2023, 12:250 Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей 04.11.2023, 12:070 Псковичку подозревают в серии краж из магазина на улице Труда
04.11.2023, 11:470 Михаил Ведерников: Мы — продолжатели традиций, основанных на национальном согласии 04.11.2023, 11:280 «Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области 04.11.2023, 11:101 Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным 04.11.2023, 10:513 Деньги на пешеходный мост через реку Пскову выделят из федерального бюджета
04.11.2023, 10:330 Проекту «Россия – Моя история» исполнилось 10 лет 04.11.2023, 10:180 Студентка из Опочки получила медаль Совета Федерации за спасение тонущего ребенка 04.11.2023, 10:000 Александр Котов: Сплочённость общества – нерушимый фундамент России 04.11.2023, 09:390 Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября
04.11.2023, 09:180 Облачная и дождливая погода ожидается на Северо-Западе на выходных 04.11.2023, 09:001 День народного единства празднуют в России 4 ноября 03.11.2023, 22:000 Детский фестиваль «Кукарача» состоится Псковской области в седьмой раз 03.11.2023, 21:410 Не сушить белье над газовой плитой призвали псковичей
03.11.2023, 21:400 Цитрусовые стабилизируют уровень сахара в крови - ученые 03.11.2023, 21:300 Фотофакт: Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки 03.11.2023, 21:200 Проведением круглого стола завершилась Неделя межрелигиозного диалога в учреждениях УФСИН 03.11.2023, 21:002 Батарейки и мелкую электронику принимают на утилизацию в Пскове
03.11.2023, 20:572 Новую дорожную технику закупили в Пскове 03.11.2023, 20:402 Псковичка нашла на земле банковскую карту и сразу направилась за покупками 03.11.2023, 20:200 Мошенники лишили жителя Пустошки более миллиона рублей 03.11.2023, 20:060 Андрей Турчак вручил медаль спасшей 10-летнего мальчика Татьяне Пахоменковой
03.11.2023, 20:010 Фехтовальщики Пскова завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире 03.11.2023, 20:000 Награды вручили псковским курсантам в преддверии Дня народного единства 03.11.2023, 19:401 30 килограммов клюквы и семь тысяч рублей украли из дома в палкинской деревне 03.11.2023, 19:202 Педагоги псковского лицея провели методическое совещание в музее
03.11.2023, 19:180 Денис Мантуров и Михаил Ведерников обсудили вопросы экономического развития Псковской области 03.11.2023, 19:000 Женщина под видом врача обманула 80-летнюю псковичку и вынесла из дома 60 тысяч рублей 03.11.2023, 18:500 Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов 03.11.2023, 18:450 Дожди ожидаются в Псковской области 4 ноября
03.11.2023, 18:390 Денис Мантуров в рамках рабочей программы в Псковской области посетил псковский завод «Титан-Полимер» 03.11.2023, 18:270 Путин назвал острой проблему абортов в России 03.11.2023, 18:151 Накануне Дня народного единства псковские общественники поздравили земляков 03.11.2023, 18:001 Шоу талантов состоится в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2023» 4 ноября
03.11.2023, 17:500 Знания географии посетителей выставки «Россия» проверят на стенде Псковской области 03.11.2023, 17:472 Полковник полиции в отставке задержал вора в Пскове во время прогулки с собакой 03.11.2023, 17:391 Деревце, выращенное из жёлудя старого «Ганнибалова дуба», высадили в «Михайловском» 03.11.2023, 17:281 Группа компаний «Титан» патентует три собственные разработки
03.11.2023, 17:232 Финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» состоялся в Пскове 03.11.2023, 17:060 Ушел из жизни почетный гражданин Псковского района Семен Хмелев 03.11.2023, 16:542 Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области 03.11.2023, 16:360 ГК «Титан» в 2023 году показывает общий рост производства на 20%
03.11.2023, 16:352 Золотой браслет за 150 тысяч рублей украли из ресторана в Пскове 03.11.2023, 16:171 Светлану Мельникову наградили почетным знаком фонда «Русский мир» 03.11.2023, 16:041 «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия». ВИДЕО 03.11.2023, 15:511 Как псковским автомобилистам подготовиться к зиме: советы эксперта
03.11.2023, 15:461 СОЦПРОФ: Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере 03.11.2023, 15:361 Грузовик Ozon попал в ДТП на въезде в Псков 03.11.2023, 15:321 Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» 03.11.2023, 15:140 «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин. ВИДЕО
03.11.2023, 15:040 Лубочные картинки и «Сказка о золотом петушке»: «Михайловское» участвует в «Ночи искусств» за пределами своего района 03.11.2023, 14:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Представь себе шалаш, разлив... 03.11.2023, 14:300 Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве 03.11.2023, 14:260 Неизвестный несколько раз ударил автомобиль по лобовому стеклу в Пскове
03.11.2023, 14:230 В «Ночь искусств» Пушкинский заповедник зовёт гостей на свадьбу 03.11.2023, 14:080 10 человек эвакуировали из многоэтажки на улице Ижорского Батальона в Пскове 03.11.2023, 14:031 В Латвии утвердили запрет на автомобили с российскими номерами 03.11.2023, 13:354 Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров
03.11.2023, 13:291 Два квадроцикла нашли псковские таможенники в автомобиле с другой техникой 03.11.2023, 13:180 Управление автодорог Псковской области заказало поставку шести грейдеров 03.11.2023, 13:140 Мужчина в Плюсском районе пришел в полицию и сознался в угоне автобуса 03.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия»
03.11.2023, 12:591 Газ впервые придёт в 10 районов Псковской области к 2025 году 03.11.2023, 12:552 Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова 03.11.2023, 12:530 Инструменты работы с «большими данными» Tele2 презентовала малому бизнесу 03.11.2023, 12:371 Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о прохождении отопительного сезона
03.11.2023, 12:320 Последствия излива канализации устраняют на улице Звездной в Пскове 03.11.2023, 12:303 Церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода состоялась в псковской деревне Дуброво 03.11.2023, 12:150 Здание Красного Креста в Пскове отремонтируют изнутри 03.11.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин
03.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 ноября 03.11.2023, 11:590 Пугачева вернулась в Россию и попала на видео у своего подмосковного особняка 03.11.2023, 11:510 Мошенники обманули псковича под видом сотрудников ФСБ и Банка России 03.11.2023, 11:462 Сергей Вострецов: Российская духовность отличает нас от жителей других стран
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru