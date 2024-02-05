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Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор посетили выставку «Россия начинается здесь»

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 29 августа, посетили выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ТКД

Напомним, Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область в рамках Дней Витебской области, которые продлятся в Пскове до 31 августа.

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Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове будет работать до 31 августа. 26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.