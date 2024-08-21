Общество

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псков с рабочим визитом

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В эти дни в области особое внимание приковано к российско-белорусскому межрегиональному сотрудничеству. Псков второй раз принимает Дни Витебской области.

В рамках визита состоится встреча премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на которой будут рассмотрены вопросы укрепления двусторонних отношений в экономике, культуре, образовании, туризме, молодежной политике, спорте и патриотическом воспитании. Встреча пройдет в расширенном формате и завершится подписанием документов о сотрудничестве.

Кроме того, глава правительства Республики Беларусь посетит ОЭЗ «Моглино» и псковский завод «Титан-Полимер», который наладил сотрудничество с одним из могилевских предприятий.

Вместе с Михаилом Ведерниковым Роман Головченко посетит «Витебское подворье» — выставку-ярмарку белорусской продукции, которая развернулась в центре Пскова в рамках Дней Витебской области, осмотрит крупногабаритную технику и побывает на выставке муниципалитетов Псковской области «Россия начинается здесь», посвященной 80-летию Псковского региона.

Особое место в программе визита занимает торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Роман Головченко и Михаил Ведерников вместе с другими участниками официальной делегации почтят память защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. В двусторонних отношениях России и Республики Беларусь вопросам сохранения общей памяти об этом историческом периоде двух братских народов всегда приковано повышенное внимание.

Напомним, Дни Витебской области продлятся в Пскове до 31 августа. Мероприятие затрагивает все сферы сотрудничества регионов двух стран. Псковские и витебские специалисты принимают участие в деловых встречах, совещаниях и круглых столах, направленных на укрепление партнерских отношений в области образования, здравоохранения и туризма, торгово-экономической, аграрной и промышленной сферах, а также в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия со дня образования Псковской области.