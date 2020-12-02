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Реплика Донецкого: «Экстремизма» нет. А если найдут?

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, написал поэт, а отзывается оно иногда повесткой из Центра по борьбе с экстремизмом (коротко – Центр «Э»). Вот и автора программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове, блогера Псковской Ленты Новостей Константина Калиниченко вызвали сегодня в этот самый Центр «Э» для дачи объяснений. Повод - заявление от депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».

Сообщается, что в своем заявлении депутат Васильев указал, что в своей публикации автор Калиниченко «в оскорбительной уничижительной форме» высказывается о нем, депутате Государственной думы Васильеве, а также о некоторых его коллегах. С точки зрения заявителя, в статье Калиниченко имеются «факты неуважения к власти и обществу». Кроме того, парламентарий считает, что в публикации присутствуют «проявления экстремизма».

Я перечитал колонку Константина Калиниченко и ничего уничижительного и уж тем более оскорбительного в тексте не обнаружил. А в чем депутат увидел так называемый «экстремизм», я вообще не понял. С легкой иронией автор порассуждал о «популистских» инициативах депутата Госдумы Александра Васильева. Ну, и немного обобщил, конечно, задавшись вопросом: мол, доколе сознание избирателей будут мучить такие вот парламентарии-болтуны, которые предлагают какие-то безумные законодательные инициативы и активизируются аккурат накануне очередных выборов, а большую часть своего срока молчат в тряпочку, как Мальчиш-Кибальчиш на пыточном допросе у буржуинов?

Впрочем, пересказывать текст «Популисты и иждивенцы у власти» смысла нет, каждый может с ним ознакомиться сам.

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Сделаю только одно уточнение: некоторые законодательные инициативы депутата-«убитодорожника» Васильева, а также его посты в Инстаграме кажутся мне вовсе не популистскими, а просто-напросто глупыми. Уж назовем вещи своими именами! И что, вот теперь и мне, после этой авторской и субъективной оценки, тоже грозит повестка в Центр «Э»? Увы, не исключено. Нам же остается высказать единственно возможное в данной ситуации предположение. Видимо, накануне выборов у депутата Васильева не только проснулся законодательный зуд (например, совсем недавно он выступил с инициативой штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час), но и возникло непреодолимое желание наказывать всех тех, кто об этом зуде высказывается в СМИ.

Заметим только, что, пользуясь своим высоким депутатским статусом, депутат Васильев накатал заявление не куда-нибудь в Псковское ГУВД, например, и не в Псковский городской суд (как поступил бы любой другой обычный человек), а сразу и прямиком министру внутренних дел России Колокольцеву. А это не какая-нибудь «писулька», а целый запрос депутата министру, которому тот обязан дать ход. Трудно не согласиться с автором статьи не только в его рассуждениях в колонке, но и в комментарии, данном ПЛН, цитирую:

«Г-н Васильев просто использует свой депутатский статус и обращается напрямую к министру внутренних дел Колокольцеву. У обычных граждан такой возможности нет. Насколько мне известно, федеральные министры обязаны реагировать на персональные заявления депутатов Госдумы. Теперь министр должен запустить процедуру проверки, сейчас там, вероятно, весь Центр «Э» стоит на ушах. Тратят время и силы на эти пустяки, вместо того, чтобы заниматься своей повседневной работой. Хотя любому, кто в здравом уме, понятно, что никакого экстремизма и неуважения к власти в моем тексте нет. Это и есть злоупотребление властью», - заявил Константин Калиниченко в своем комментарии порталу.

Как бы там ни было, а теперь всем, кому небезынтересно это дело, придется дружно ковыряться в тексте Константина Калиниченко, и, кроме справедливой критики законодательных инициатив и в целом бурной деятельности депутата Васильева, выискивать еще и признаки «оскорбления» и намеки на «экстремизм». Задача архисложная, потому что ни того, ни другого в тексте нет. А если найдут? Памятуя о всем известных прецедентах, скоропалительных выводов делать не будем и дружно перекрестимся: авось, сотрудникам Центра «Э» есть чем заняться помимо оскорбленного самолюбия депутата Васильева.

Александр Донецкий