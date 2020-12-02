Реплика Донецкого: «Экстремизма» нет. А если найдут? 

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, написал поэт, а отзывается оно иногда повесткой из Центра по борьбе с экстремизмом (коротко – Центр «Э»). Вот и автора программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове, блогера Псковской Ленты Новостей Константина Калиниченко вызвали сегодня в этот самый Центр «Э» для дачи объяснений. Повод - заявление от депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».
Сообщается, что в своем заявлении депутат Васильев указал, что в своей публикации автор Калиниченко «в оскорбительной уничижительной форме» высказывается о нем, депутате Государственной думы Васильеве, а также о некоторых его коллегах. С точки зрения заявителя, в статье Калиниченко имеются «факты неуважения к власти и обществу». Кроме того, парламентарий считает, что в публикации присутствуют «проявления экстремизма».
Я перечитал колонку Константина Калиниченко и ничего уничижительного и уж тем более оскорбительного в тексте не обнаружил. А в чем депутат увидел так называемый «экстремизм», я вообще не понял. С легкой иронией автор порассуждал о «популистских» инициативах депутата Госдумы Александра Васильева. Ну, и немного обобщил, конечно, задавшись вопросом: мол, доколе сознание избирателей будут мучить такие вот парламентарии-болтуны, которые предлагают какие-то безумные законодательные инициативы и активизируются аккурат накануне очередных выборов, а большую часть своего срока молчат в тряпочку, как Мальчиш-Кибальчиш на пыточном допросе у буржуинов?
Впрочем, пересказывать текст «Популисты и иждивенцы у власти» смысла нет, каждый может с ним ознакомиться сам.
Заметим только, что, пользуясь своим высоким депутатским статусом, депутат Васильев накатал заявление не куда-нибудь в Псковское ГУВД, например, и не в Псковский городской суд (как поступил бы любой другой обычный человек), а сразу и прямиком министру внутренних дел России Колокольцеву. А это не какая-нибудь «писулька», а целый запрос депутата министру, которому тот обязан дать ход. Трудно не согласиться с автором статьи не только в его рассуждениях в колонке, но и в комментарии, данном ПЛН, цитирую:
Как бы там ни было, а теперь всем, кому небезынтересно это дело, придется дружно ковыряться в тексте Константина Калиниченко, и, кроме справедливой критики законодательных инициатив и в целом бурной деятельности депутата Васильева, выискивать еще и признаки «оскорбления» и намеки на «экстремизм». Задача архисложная, потому что ни того, ни другого в тексте нет. А если найдут? Памятуя о всем известных прецедентах, скоропалительных выводов делать не будем и дружно перекрестимся: авось, сотрудникам Центра «Э» есть чем заняться помимо оскорбленного самолюбия депутата Васильева.
Александр Донецкий