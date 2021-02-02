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Вечерний хлеб, или Чем немецкий бутерброд отличается от русского

Воспитанная на трехразовом питании из советского рациона я не сразу была готова сломать собственное представление о завтраке, обеде и ужине, переехав в Германию. Бутерброд был уместен, по устоявшемуся мнению, лишь на завтрак. А в то, что булочка с маслом может стать праздничным блюдом даже без икры, слабо верилось, но теперь я так не думаю.

Фото: Анна Бешотен

Бутерброд или хлеб с маслом

Не открою секрет, что слово «бутерброд» в русский язык пришло из немецкого и означало оно ни что иное, как хлеб с маслом. Но вот если в русской действительности бутерброд с колбасой, например, может быть с маслом, а может быть и без, то в немецкой - бутерброд без масла просто невозможен.

Мне пришлось долго привыкать к этой разнице, потому что я предпочитала хлеб без масла, а продолжала называть его по русской привычке бутербродом.

Кусок хлеба с маслом - это традиционное немецкое блюдо, которое бытует как ежедневная и праздничная еда со средневековья. Благодаря структуре немецкого языка, склонной к сложению слов в одно, путаницы с бутербродами с сыром и колбасой здесь не бывает. Каждая начинка превращает наш бутерброд с сыром в отдельное блюдо, например в Käsebrot (хлеб с сыром).

Вечерний хлеб

Бутерброду в немецкой культуре питания издревле отдается особая роль. Даже ужин иногда немцы могут назвать вместо Abendessen (вечерняя еда) Abendbrot (вечерний хлеб). Правда, в таком случае и хлеб может стать главным блюдом на ужин.

Если булочки на завтрак и ужин в домашнем кругу - это вполне нормально и для русских, то пригласить гостей, чтобы поесть хлеб, это было мне в новинку.

Праздничный хлеб

Булочки в Германии могут стать центральным угощением на любой вечеринке. Секрет в том, что немецкий бутерброд, вернее хлеб, может быть подан не только с маслом.

Салат или свежий фарш

Разнообразию начинок в немецком бутерброде нет предела. В Германии на булочку кладут не только масло с джемом, для бутербродов придумана целая серия салатов для намазывания. Хотите на завтрак хлеб с мясным салатом, с яичным, с селедочным или из тунца, с курицей и ананасами, с болгарским перцем и т. д.

Салат из свеклы с селедкой

Особое негодование при первом знакомстве у меня вызвала так называемая Mettbrötchen (мясная булочка), это когда на хлеб намазывается сырой фарш, приправленный луком и специями. Не смогла. Кажется, по тому, ест ли человек Mettbrötchen или нет, можно определять степень «огерманивания»?

Мясная булочка

Особый вкус в бутербродном деле придают самые невероятные сочетания. Например, белый хлеб с изюмом (где изюма больше, чем хлеба) немец порекомендует вам съесть с печеночным паштетом, а закрыть бутерброд на основе белого хлеба кусочком зернового черного...

Вариантов много, пробуйте! И приятного аппетита.

Ваша #fraubeschoten