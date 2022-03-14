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Блоги / Анна Бешотен

Побег из России в ЕС или обычное пересечение границы?

14.03.2022 17:12|ПсковКомментариев: 1

«Немецкий журналист Николас Карасек вынужден был бежать из России», - это первое, что я услышала, включив телевизор в Германии по возвращении из России 14 марта 2022 года.

Разумеется, мне стало любопытно, и я досмотрела-таки до конца сюжет. И мне есть, что сказать на этот счёт.

Исходя из услышанного, Николасу Карасеку кто-то (бабушка надвое) сказал, что могут закрыться границы, он взял русскую жену, скоропостижно собрал чемодан и отправился на автобусе в Таллин, чтобы оттуда улететь в Германию.

По чистой случайности мы приехали в Россию на мои университетские каникулы 24 февраля, пересекая границу с Эстонией, и уехали почти таким же путём, как и Карасек, 13 марта.

Топаем на поезд Койдула-Таллин. 13.03.2022 г.

Может быть, переход эстонской границы для «бегущего» журналиста был чем-то экзотическим, но для нашей семьи, как и доброй части населения Псковской области, - это нормальный способ передвижения между странами. Но в условиях пандемии коронавируса он стал доступен только тем, у кого есть основания на выезд из РФ.

В сюжете Карасек сетует на то, что российская сторона не хотела выпускать его жену по шенгенской визе, хотя они и предъявили свидетельство о браке. И это всё притянуто в сюжете к сегодняшней ситуации на Украине.

Но минуточку! Из-за пандемии наземное пересечение российской границы было давно редуцировано и разрешено только гражданам с основанием (если я не ошибаюсь: работа, учеба, проживание, члены семьи и позже лечение), но и соответствующими документами. Я, например, обязана предъявлять не только российский паспорт, но и вид на жительство в Германии, чего ранее (до пандемии) не было. И я точно знаю, что шенгенская виза не является основанием для проживания на территории Германии. Для этого необходимо въехать по национальной визе. Но всё-таки Россия выпустила? Выходит, не так страшен волк?

Томас изображает, как холодно в России бывает.

У моей русско-немецкой семьи два дома, между которыми мы продолжаем курсировать, имея все положенные документы для законного пересечения границы. И мы пережили два года пандемии с «границей на замке», пока ситуация с передвижением снова не наладилась. Поэтому для нас переход через границу - стандартная и необходимая процедура, и чёткий контроль на обеих сторонах (российской и эстонской) - это норма! Это пограничный контроль.

Честно, меня задела общая патетика: ведущий так прискорбно и чуть ли не со слезами на глазах спрашивал у нашего героя, как развивается ситуация сейчас? Как он прошёл этот нелегкий путь? И я в недоумении, которая только вечера с моим мужем и сыном спокойно и беспрепятственно перешла границу без каких-либо проблем, и тут по телевизору такой «душераздирающий» сюжет.

И да, нам всем сейчас нелегко, а передёргивание только усугубляет и без того шатающийся информационный фон.

Дорога к дому

Само ощущение ускользающей от нас правды отвратительно. Ты - журналист, ты принял решение покинуть страну, где тебе некомфортно больше работать, взял жену и уехал. Это личное право и выбор. Это позиция. И с ней можно согласиться. Но выставлять обычный для многих русских маршрут пересечения границы с ЕС как тернистый путь побега и трудности пересечения границы, которые вовсе не трудности, это так притянуто. Не от этого ли вы бежали, господин Карасек?

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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