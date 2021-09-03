Блоги / Анна Бешотен

Провинциальные особенности вождения автомобиля, которые легко исправить

Привычная к стройному движению по немецким дорогам, я совсем забыла, как это - ехать за рулем в провинциальной России. Речь не о дорогах - они, кстати, стали получше, речь об участниках того самого движения. За пару месяцев в родном Пскове я успела вывести формулу типичного псковского водителя. Не обратить внимание на массовые ошибки на дороге, которые усложняют движение и приводят к коллапсу всей системы дорожного движения, было затруднительно.

«К черту правила - буду, как все! Никуда не тороплюсь. Мне так удобно, я так привык», - в общих чертах сложился такой портрет среднестатистического автолюбителя на провинциальных дорогах. Если вы узнаете себя в этой статье, пожалуйста, задумайтесь о своем стиле вождения на благо безопасности дорожного движения.

Хоровод

О, да! Круговое движение - не самая сильная сторона псковского водителя. Да и откуда ей взяться, если один круг круг, другой круг не круг. Местные власти пытались все «круги» в городе перевести на круговое движение, но неумение большинства водителей победило, поэтому где-то остались прежние схемы движения. «Мы так привыкли» оказалось сильнее мировых стандартов ПДД.

Худо-бедно привыкли, что иногда круг это всё-таки круг. Ведь все помнят, что круг это «главная дорога»?!

Три года назад не все помнили, и в наш автомобиль на полной скорости въехали

Мой муж наблюдал за особенностями провинциального движения в России вместе со мной и тоже сильно удивлялся: «Ты представляешь, я впервые за месяц в Пскове увидел, что одна женщина включила поворотники при выезде с круга, а не при въезде на него! И у нее были псковские номера, ведь кто-то ее правильно научил, но почему все остальные этого не делают?!».

Бич псковских дорог - включать поворотник при въезде на круговое движение, а не при выезде с него, как того требуют правила.

На ловца и зверь бежит. Когда я задумала про это написать, сделать иллюстрацию не составило труда

Милые, если вы двигаетесь в сторону круга, значит, вы не сможете проехать мимо, не заезжая на него, соответственно все участники движения уже знают, куда вы едете. А вот, когда вы съезжаете, не показывая в каком направлении, тогда вы создаёте аварийную ситуацию. Л – логика.

При отточенном навыке круговой перекресток - это просто песня: увидел «окно» - въехал, показал поворотником и выехал. Цик-цак и едешь дальше. Однако быстрота реакции - это тоже не про провинциального водителя. Поэтому заезд на круг - еще одна проблема. Чего стоим, кого ждем?

Щелк-щелк – мертв!

Телефоны! Катастрофически огромное количество людей за рулем с телефоном. После русских каникул я могу легко определить по стилю, что передо мной едет водитель, отвлекающийся на телефон. Если вы еще не наловчились узнавать таких горе-водителей, то эти признаки укажут вам на них:

Часто едет медленнее разрешенной скорости и выбивается из скорости потока.

Часто притормаживает (здесь в прямом значении).

Часто подруливает, даже на прямой.

Не сразу реагирует на изменение дорожной ситуации.

Узнаешь себя? Не делай так!

В 2018 году на немецких дорогах появилась социальная реклама, пытающая предостеречь водителей от роковых ошибок. На плакатах было всего три слова «Tipp Tipp Tot» (Щелк-щелк - мертв). Очень доступно.

Фото: Die Initiative «Runter vom Gas»

Кажется, народ не осознает всей опасности игр с телефоном за рулём Вы серьёзно думаете, что с вами ничего не случится?

Вот левый поворот

Поворот налево - штука коварная для псковского автолюбителя. Я знаю водителей, которые, чтобы повернуть налево, лучше четыре раза повернут направо. Ладно, это шутки ради.

На самом деле проблема с левым поворотом есть, но она в другом. Как же любит наш водитель срезать, повернув налево по диагонали. Как-то сложно дается задача - разметить мысленно полосу и повернуть под правильным углом.

И, конечно, это опасно, когда участник движения находится не там, где он должен находиться. Например, при развороте впереди идущей машины ваше диагональное поворачивание вписывается ровно ей в бочину. И все-таки непонятно, в чем сложность повернуть нормально?

Вообще-то езда в Европе расслабляет - скучно, ты можешь просчитать движение и по знакам понять намерения его участников, все, как по маслу. А тут драйв, и не знаешь, и не просчитаешь, какой фортель выкинут сейчас участники движения! В общем, после езды по Пскову я снова в тонусе!

Удачи на дорогах! Берегите себя и тех, кто не виноват!

Всегда пожалуйста, ваша #fraubeschoten