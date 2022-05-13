Блоги / Анна Бешотен

Последний студент

«Меня спросили, понимаю ли я причину. Я ответил, что да, и мне аннулировали визу».

Алексею 20 лет, мы с ним познакомились случайно на пароме Таллин-Стокгольм 22 февраля 2022 года. Это был второй рейс после паузы в пандемию. Парень ужинал за соседним столом и листал ленту новостей, по которой было несложно догадаться, что Россия ему небезразлична.

Я готова была предположить, что это русскоговорящий житель Прибалтики, но, к моему удивлению, Алексей оказался российским студентом. Со всеми сложностями пересечения границы в период коронавируса встретить на борту человека, путешествующего по российскому паспорту с визой, было неожиданно. Мы разговорились.

Что ты здесь забыл?

Родом из Ачинска Красноярского края Алексей впервые пребывал не только в Европе, но и за границей. Студент факультета биологии СПбГУ попал в последний поток программы сотрудничества с Тартуским университетом и проходил свой зарубежный семестр в Эстонии.

Фото из личного архива Алексея

«Нам предложили большой список университетов, с которыми есть договора о сотрудничестве. И так получилось, что мне досталось место в Тарту. Предполагалось, что я проведу там целый семестр с 4 февраля по 26 июня 2022 года».

В условиях студенческого обмена стипендия не числилась, но был весомый пункт - предоставление бесплатного общежития. Жить можно.

«Я не был ни разу в Европе и ехал "в отпуск", подтянуть английский язык и посмотреть, что делается в других странах. От учебы я ничего особо не ожидал, потому что по обмену редко выпадают какие-то продвинутые курсы».

Окно в Европу

Сидеть только в Тарту Алексей не собирался. Именно возможность путешествовать, как это делает весь студенческий мир, привлекала больше всего.

«В Эстонии сложно внимать европейскую жизнь, тут в плане архитектуры всё схоже, плюс русский язык понимают. Пересекая границу, я не испытывал какого-то адреналина, я просто подумал: "Я первый раз не в России. Круто!"»

Алексей освоился в Тарту и спустя пару недель отправился к своему другу, тоже российскому студенту по обмену, в Швецию.

«23 февраля к вечеру я добрался до друга, посидели с ним и соседями в общаге, пиво попили, пообсуждали, что будет. А утром проснулись - всё стало ясно. Весь тренд наших планов поменялся - мы ходили все только это и обсуждали».

По возвращении из Швеции Алексея ждало письмо от Тартуского университета.

Письмо о расторжении сотрудничества Тартуского университета с российскими вузами

Оперативное решение означало, что Алексей не сможет больше продолжить обучение. Таких было три студента. Но тех, кто учился на постоянной основе, это не коснулось.

«Я пожил ещё немного в ожидании того, какие будут варианты предлагать, чтобы остаться. Платить за общежитие я не мог, у меня осталось 500 евро, возможность переводов была заблокирована. Я уже было откинул идею с Парижем (мы мечтали с другом туда попасть в мае), но всё-таки решился туда слетать 17 марта, не откладывая. И правильно сделал».

Фото из личного архива Алексея. Алебастровые скалы на побережье в Нормандии

В скором времени Алексей получил ещё одно письмо. И на этот раз было без вариантов.

«Мне дали неделю на выезд, сообщалось, что моя виза будет недействительна. Но на границе мне еще раз четко сказали - аннулирована! Тут ничего личного нет, это политическое решение. Но всё же это и моя история».

Ученье - свет! Общенье - радость!

Толком поучиться Алексей не успел. За эти дни в Тарту посетил несколько лекций и послушал их онлайн. Во-первых, посещение свободное, во-вторых, дух авантюризма звал в путешествия. Однако ощутить разницу и сделать свой вывод у него всё-таки получилось.

«Бакалавриат в российских вузах значительно глубже и обширнее. Мне нравится российская система образования, она более последовательная, выверенная годами, в Европе же всё более расслабленно. Я бы ничего не забрал бы сюда (в Россию), скорее отсюда туда, чтобы они брали пример».

Но вот что положительно оценил в Тарту Алексей, так это организацию мероприятий, которых было много. Его зацепила позитивная атмосфера и открытое общение с людьми.

«Ты студент. Ты приезжаешь в общагу, встречаешь людей из разных стран, разных континентов, которые тоже приехали тусоваться, мало кто учится. Русский, немец и американец - мы жили в одном блоке, мы сдружились, было прикольно».

Фото из личного архива Алексея со студентами из Египта, Испании, Японии и других стран в Швеции.

Всех стран, из которых были студенты и люди, с которыми Алексей успел пообщаться за свое кратковременное открытие Запада, не перечислить.

«Вопреки моим ожиданиям, что люди в Европе поверхностные, нет у них русской души, мы до 5 утра разговаривали по душам, было неожиданно и очень интересно».

Алексей окончательно покинул Эстонию в начале апреля. Сейчас продолжает учиться и работает лаборантом в СПбГУ. Его друг, который находится по обмену в Швеции, продолжает свой зарубежный семестр до сих пор. Для себя же Алексей вывел формулу:

«В идеале, конечно, жить в России, но по годику ездить заграницу. Хочется иметь возможность не выпадать из научного сотрудничества, поработать в разных местах, общаться с университетами».

Вот такая история.

Ваша #fraubeschoten