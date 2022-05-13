Последний студент

«Меня спросили, понимаю ли я причину. Я ответил, что да, и мне аннулировали визу».
Алексею 20 лет, мы с ним познакомились случайно на пароме Таллин-Стокгольм 22 февраля 2022 года. Это был второй рейс после паузы в пандемию. Парень ужинал за соседним столом и листал ленту новостей, по которой было несложно догадаться, что Россия ему небезразлична.
Я готова была предположить, что это русскоговорящий житель Прибалтики, но, к моему удивлению, Алексей оказался российским студентом. Со всеми сложностями пересечения границы в период коронавируса встретить на борту человека, путешествующего по российскому паспорту с визой, было неожиданно. Мы разговорились.
Родом из Ачинска Красноярского края Алексей впервые пребывал не только в Европе, но и за границей. Студент факультета биологии СПбГУ попал в последний поток программы сотрудничества с Тартуским университетом и проходил свой зарубежный семестр в Эстонии.
В условиях студенческого обмена стипендия не числилась, но был весомый пункт - предоставление бесплатного общежития. Жить можно.
Сидеть только в Тарту Алексей не собирался. Именно возможность путешествовать, как это делает весь студенческий мир, привлекала больше всего.
Алексей освоился в Тарту и спустя пару недель отправился к своему другу, тоже российскому студенту по обмену, в Швецию.
По возвращении из Швеции Алексея ждало письмо от Тартуского университета.
Оперативное решение означало, что Алексей не сможет больше продолжить обучение. Таких было три студента. Но тех, кто учился на постоянной основе, это не коснулось.
Фото из личного архива Алексея. Алебастровые скалы на побережье в Нормандии
В скором времени Алексей получил ещё одно письмо. И на этот раз было без вариантов.
Толком поучиться Алексей не успел. За эти дни в Тарту посетил несколько лекций и послушал их онлайн. Во-первых, посещение свободное, во-вторых, дух авантюризма звал в путешествия. Однако ощутить разницу и сделать свой вывод у него всё-таки получилось.
Но вот что положительно оценил в Тарту Алексей, так это организацию мероприятий, которых было много. Его зацепила позитивная атмосфера и открытое общение с людьми.
Фото из личного архива Алексея со студентами из Египта, Испании, Японии и других стран в Швеции.
Всех стран, из которых были студенты и люди, с которыми Алексей успел пообщаться за свое кратковременное открытие Запада, не перечислить.
Алексей окончательно покинул Эстонию в начале апреля. Сейчас продолжает учиться и работает лаборантом в СПбГУ. Его друг, который находится по обмену в Швеции, продолжает свой зарубежный семестр до сих пор. Для себя же Алексей вывел формулу:
Вот такая история.
Ваша #fraubeschoten