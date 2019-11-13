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Вверх и вниз по «вертикали власти»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Как обычно в этот день и в это время, мы говорим о региональной политике — и начинаем сегодня с новостей партийной жизни. В понедельник, 11 ноября, областное отделение «Единой России» провело очередную конференцию. Главным событием встречи стало избрание нового руководителя областной организации. Напомню, что ранее на протяжении восьми лет ее возглавлял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Секретарем регионального политсовета он был избран еще в 2011 году - и это соответствовало практике того времени: руководителями отделений «партии власти» и председателями законодательных собраний в субъектах РФ были одни и те же лица. Сейчас подходы изменились: из двадцати регионов, где по решению президиума Генсовета «Единой России» меняются секретари партийных организаций, в тринадцати лидерами становятся губернаторы.

То есть в большинстве случаев, но - не везде. Вот и в Псковской области бразды правления вручены депутату Госдумы Александру Козловскому.

В октябре его кандидатуру на позицию секретаря Псковского регионального отделения ЕР согласовал президиум Генсовета во главе с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком. А в понедельник свое решение выносили делегаты региональной партийной конференции. Было очевидно, что к позиции федерального руководства местные «медведи» прислушаются, но требовалось провести тайное голосование, причем, на альтернативной основе. А раз так — в бюллетень была внесена еще одна фамилия. Символично, что при декларируемом курсе на обновление партии спарринг-партнером Александра Козловского стал многоопытный ветеран и тяжеловес псковской региональной политики, бывший руководитель регионального отделения «Единой России» Виктор Антонов.

Впрочем, битвы программ кандидатов и дуэли взглядов перед голосованием, как и следовало ожидать, не случилось. Более того — господин Антонов призвал делегатов конференции поддержать кандидатуру своего соперника.

Мол, пришло время ротации, обновления, «поэтому в знак поддержки Александра Николаевича я свою кандидатуру снимать не буду, но прошу вас поддержать его кандидатуру». Делегаты так и поступили. За рекомендованную Москвой кандидатуру проголосовали 83 человека. При этом нашлись пятеро, кто несмотря на призывы и позицию самого Антонова, поставили галку напротив его фамилии.

В общем, у псковских единороссов - новый лидер, теперь уже без приставки и.п. - и как выразился на конференции губернатор Михаил Ведерников, «происходит смена эпох». Ну, эпоха не эпоха, но период в жизни псковского отделения партии наступает действительно новый.

И дело не только в том, что сменился руководитель, - задачи стоят иные. Партия должна измениться, стать ближе и понятнее людям, вести с ними постоянный разговор.

Об этом на конференции говорил едва ли не каждый из выступающих. В какой мере всё это будет реализовано, будут ли решены поставленные задачи — зависит в первую очередь от самих единороссов во главе с Александром Козловским (отмечу, что Александр Котов по решению коллег стал заместителем секретаря и будет заниматься партийными проектами).

От того, насколько успешной будет эта работа, зависят перспективы «Единой России», в том числе на грядущих выборах. Напомню, что уже в следующем году в Псковской области пройдет масштабная муниципальная кампания — предстоит избрать более тысячи ста пятидесяти депутатов различного уровня. Помимо прочего, это основа так «муниципального фильтра» на следующих губернаторских выборах — отчего для всех региональных отделений партий эти выборы являются важными. А уже в 2021 году предстоит парламентская кампания — мы будем формировать новый состав Государственной думы. В нашем регионе параллельно пройдут и выборы депутатов областного Собрания. Так что новый избирательный цикл не за горами, и подготовка к нему уже началась.

На следующей неделе в Москве пройдет съезд «Единой России» - его основными темами станут старт нового избирательного цикла, кадровая ротация и запуск программы, с которой партия пойдет на выборы.

К сказанному добавлю, что в ближайшее время единороссам предстоит избрать нового руководителя псковского городского отделения партии. Но еще скорее пройдут выборы главы города. Обе эти должности освободились в связи с уходом Ивана Цецерского, ныне живущего и работающего в Москве в «Национальной ассоциации развития местного самоуправления». В отставку глава города ушел в мае, его сменщицей в статусе исполняющей полномочия стала Елена Полонская, при этом многие месяцы сохранялась интрига и назывались различные фамилии претендентов на пост высшего должностного лица Пскова — и вот приходит время решающего голосования. Уже в среду, 13 ноября, депутатам Псковской городской Думы предстоит избрать главу города. На этот день назначена 31-я внеочередная сессия муниципального парламента, в повестке всего три вопроса, в том числе о выборах. Решение будет приниматься тайным голосованием.

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Безусловный фаворит здесь — Елена Полонская, ныне исполняющая полномочия главы города. В этом статусе она работает уже без малого полгода — и именно с этих позиций действующего руководителя строила взаимоотношениями с участниками общественно-политического процесса, демонстрировала способность действовать в тандеме с главой администрации города Александром Братчиковым, при этом демонстрировала желание продолжить работу в должности главы города, уже без приставки и.п.

Однако нельзя сказать, что тут, с выбором главы региональной столицы, не было никаких других вариантов. Были. Особенно активно эта тема обсуждалась летом и в начале осени.

Внутри фракции «Единой России» в гордуме присутствовал ряд потенциальных претендентов на позицию градоначальника. Но лишь до поры до времени. Уже в октябре на конференции городского отделения «Единой России» Елена Полонская стала победителем тайного голосования по определению кандидата на выборы главы города. За нее проголосовали большинство делегатов. В дальнейшем решение утвердить протокол конференции принял президиум Генерального совета «Единой России». В условиях существующей «вертикали власти» поддержка партии и то, что кандидатура госпожи Полонской согласована в Москве, — серьезный знак, и это значительно повышает ее шансы на избрание. Как бы то ни было — продолжаем внимательно следить за событиями и ждем итогов голосования. Еще раз напомню, что выборы главы города пройдут 13 ноября на сессии городской думы.

В заключительной части программы — несколько о масштабном проекте «100 самых влиятельных псковичей-2019» на сайте Псковской Ленты Новостей. Старт ему был дан в этот понедельник. Рейтинг персон, которые оказывают реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах, редакция ПЛН вместе с читателями и экспертами составляет уже во второй раз. В 2018-м проект, призванный сделать псковскую региональную политику более публичной и открытой, вызвал заметный интерес и общественный резонанс.

Похоже, что и в этот раз рейтинг ста самых влиятельных не остается незамеченным. По крайней мере, в социальных сетях начало проекта уже живо обсуждают и даже делают коллажи, гадая, кто станет лидером в этом году.

Кроме того, уже в первые часы после объявления стали поступать многочисленные обращения в адрес редакции от читателей, прежде всего из Пскова и Великих Лук. При этом время внести свои предложения у активных граждан есть. Редакция будет принимать предложения по кандидатурам до понедельника, 18 ноября — свою позицию может высказать каждый. Отметим, что в прошлом году читатели очень активно участвовали в этой работе: всего поступило более 500 обращений.

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Свои предложения вы можете сделать в форуме под сообщением о старте проекта, позвонив или написав письмо в редакцию или оставив сообщение в группах ПЛН в социальных сетях. Мы просим вас назвать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. По итогам первого этапа будет составлен расширенный список претендентов.

В дальнейшем рабочая группа, в которую войдут сотрудники редакции, политики, общественники, а также специалисты в различных сферах, составит список ста наиболее влиятельных персон. После чего представители экспертного сообщества выставят свои оценки. Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Еще раз призываю вас, радиослушатели и читатели ПЛН, принять активное участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2019».

Наша программа подошла к концу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.