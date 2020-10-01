Блоги / Александр Савенко

О старте нового сезона проекта «100 самых влиятельных псковичей»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали» с обзором политических новостей. Вначале коротко о некоторых событиях минувшей недели. Секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак продолжает укреплять свои позиции в столице. В минувшую среду он избран первым заместителем председателя Совета Федерации, а до этого, напомню, был просто заместителем Валентины Матвиенко.

Тем временем в Псковской области началось выдвижение кандидатов на очередные выборы - теперь главы Великолукского района. Напомню, необходимость в досрочном голосовании возникла из-за отставки Сергея Петрова. Обязанности главы исполняет его зам Алексей Кузьмин, он и представит на выборах «Единую Россию».

Праймериз прошли 30 сентября. А за день до этого выдвинулся и руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, участвующий едва ли не во всех избирательных кампаниях - от губернаторской до муниципальных. Напомню, что выборы в Великолукском районе пройдут 6 декабря, после чего господину Романову, видимо, можно будет начинать готовиться к походу в Пушкиногорье. Глава этого района Александр Баранов в суде признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

По мнению некоторых наблюдателей, досрочные выборы в этом районе могут пройти уже в начале следующего года.

Смотрите также Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей

Между тем в облизбиркоме прошло открытое обсуждение проекта схемы избирательных округов Пскова. Напомню, в следующем году пройдут выборы депутатов областного Собрания, при этом число региональных парламентариев сокращается с 44 до 26. Соответственно, одномандатных округов становится не 22, а 13. В связи с этим необходимо изменить их нарезку. На территории города Пскова создается четыре избирательных округа. Как их нарезать, сейчас обсуждают члены избиркома, представители партий и руководство муниципалитета. Окончательное решение не принято - как говорится, будем наблюдать и обязательно вернемся к этой теме в одной из следующих программ.

А теперь к международным событиям. Пару недель назад мы в «Гонках по вертикали», сразу после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко, отмечали, что ситуация в российско-белорусских отношениях меняется. Образно говоря, Белоруссия становится ближе. Продолжение последовало даже быстрее, чем можно было ожидать. Уже на прошлой неделе в Минск потянулась вереница российских губернаторов. География тут самая широкая - начиная регионами Северо-Запада и заканчивая Приморским краем. Делегация Псковской области во главе с губернатором тоже отправилась в Белоруссию. То ли по рекомендации из федерального центра, то ли, как говорят, поездка давно планировалась и готовилась, а тут так просто совпало - с периодом общей активности. Псковичи побывали в Витебской области и Минске, а гвоздем программы визита стала встреча губернатора Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко.

По свидетельствам очевидцев, белорусский лидер выглядел несколько уставшим, но демонстрировал гостеприимство и радость от встречи. О том, что там обсуждали, сообщили все. Если коротко, то Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми, заявил Лукашенко. «Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет», - высказался господин Лукашенко. Белоруссия готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства. Объявлено об открытии авиасообщения между Псковом и Минском. Посмотрим, что будет дальше - каким будет продолжение и повлияет ли на сотрудничество общественно-политическая ситуация, а напомню, что в Белоруссии не прекращаются протесты оппозиции, не признающей итоги президентских выборов и требующей отставки Лукашенко. Между тем он сам на встречах с российскими губернаторами проанонсировал большую поездку по российским регионам в 2021 году. Псков в этом отношении не назывался, но, думаю, тут с учетом развития событий ничего не стоит исключать.

Смотрите также Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко

Теперь к центральной теме этого выпуска. Сегодня - 1 октября, и это значит, подходит время объявлять старт ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей». Напомню, что ровно два года назад, 1 октября 2018-го, редакция Псковской Ленты Новостей впервые предложила читателям поучаствовать в увлекательном процессе, по итогам которого был сформирован рейтинг. Запуская этот масштабный проект, мы отмечали, что составление такого списка - не дань моде, а весьма актуальная задача. Кто имеет влияние в регионе? Кто достиг успехов и является лидером общественного мнения? Кто пользуется авторитетом у жителей? Дать ответы на эти вопросы, сделать псковскую региональную политику более публичной, открытой и понятной людям призван наш проект. На призыв высказать свои предложения по кандидатурам откликнулось около 500 человек. В дальнейшем к работе были привлечены эксперты, и в результате в декабре 2018 года мы сформировали первый рейтинг 100 самых влиятельных персон. Публикация вызвала большой интерес у читателей и широко обсуждалась представителями регионального политического класса. По многочисленным просьбам читателей ПЛН сделала проект традиционным с тем, чтобы ежегодно обозначать существующий «расклад» и фиксировать изменения, происходящие в политических и административно-хозяйственных элитах. Второй рейтинг был опубликован в декабре 2019 года.

Смотрите также 100 самых влиятельных псковичей-2019

Его лидерами, кстати, как и год назад, стали губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Тихон, депутат Госдумы Александр Козловский и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. В целом список ста самых влиятельных персон включал в себя известных псковских политиков, общественных деятелей, сотрудников органов исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных образований, руководителей промышленных предприятий, гражданских активистов, бизнесменов, руководителей учреждений образования и здравоохранения, представителей других сфер.

Скоро стартует работа по формированию третьего рейтинга. Нам приятно отметить, что это происходит в год 20-летия Псковской Ленты Новостей. Как и прежде, наш проект будет реализован в несколько этапов. На первом - в течение октября - мы вместе с читателями составим расширенный список претендентов. Свои предложения по кандидатурам может внести каждый читатель ПЛН. В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) будет необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. Результатом станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга.

Смотрите также Большая перемена

О новостях проекта «100 самых влиятельных псковичей-2020» вы сможете узнавать на сайте Псковской Ленты Новостей, в наших группах в социальных сетях и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. На этом всё на сегодня. До новых встреч!