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Политический гороскоп-2021

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Это первый выпуск нашей программы в наступившем году - так что по традиции в начале января попытаемся вглядеться в общественно-политический горизонт и крупными мазками набросать картину будущего. И вот центральные темы этого выпуска.

Что год грядущий им готовит? Власть перед лицом новых вызовов и старых угроз.

Пора ли делить шкуру неубитого медведя? На что может рассчитывать псковская оппозиция в выборный 2021-й.

Политический гороскоп. Как сойдутся звезды для Рыб Ведерникова и Полонской, Овна Васильева и Льва (ну да - Льва) Шлосберга.

Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Итак, мир вступил в 2021-й. К бабке не ходи, будет он непрост. По-другому у нас теперь и не бывает. Пройдет 12 месяцев — и в полном соответствии с вновь ставшей популярной песней Слепакова произнесем под елочкой: это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот. Да и с чего бы ему быть легче, если, во-первых, на подходе новые испытания, а, во-вторых, основные вызовы года минувшего тоже никуда не делись. Буквально пунктирно обозначу некоторые из них: для власти — это пандемия, будь она неладна, и ее возможные политические последствия. В 2020-м ничего страшного в этом отношении ни происходило, нравится это кому-то или нет, но всё было относительно спокойно — но кто ж знает, что там впереди.

Ни на кого бочку не качу, но если всё так и дальше будет продолжаться с противодействием ковиду и работой нашей системы здравоохранения, то уставший от коронавирусной саги народ будет проявлять раздражение. Тихо или громко — другой вопрос. А подогревать эту кастрюльку общественных настроений, вероятно, будет еще и огонек недовольства социально-экономическим положением. Если взглянуть в кошельки сограждан и на ценники магазинов — становится понятно, почему прогнозы тут звучат пессимистичные, ждать хорошего не приходится — ибо неоткуда. И всё это, напомню, в год больших выборов — парламентской кампании, которая открывает собой новый электоральный цикл 2020-х. А у нас в области в этом году еще и выборы своих депутатов — областного Собрания.

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И вроде бы оппозиции в этой непростой ситуации с прогнозируемым ростом протестных настроений только радоваться, довольно потирать ручки и начинать делить шкуру медведя. Однако и тут не всё так просто. По-моему, наивно ожидать, что недовольные прямо-таки бросятся под знамена оппозиции. Во-первых, хотели бы — давно бы уже были там. Но нет, этого не происходит. Почему? Чтобы поддержали - нужна внятность позиции, представленная альтернатива действиям властей, четко нарисованный образ будущего. А вот ничего этого не видно — тут можно спорить, почему: потому ли что рисовать нашей оппозиции эти картины особо негде, то ли из-за того, что сами художники еще те - оппозиция горазда разве что ругать власть и дежурно обозначать позицию «против». Вот, собственно, и всё — и так много лет. А как говаривал на губернаторских выборах в Пскове один политик из далекого прошлого, за 8 лет от чего угодно можно устать — даже от женщин. Вот и наш электорат, полагаю, устал - и от самих несменяемых десятилетиями оппозиционных партийных лидеров, и от их набившей оскомину риторики. Проще говоря, старые уже достали, новых персонажей практически нет, а те, кто все-таки появляются, не особо впечатляют, скажем так — чтобы никого не обидеть.

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Второй важный момент — власть продолжает закручивать гайки. Многие годы принимаются законы, которые ограничивают возможности желающих участвовать в общественно-политической жизни, в том числе участвовать в выборах. Теперь фактически невозможно заниматься политической деятельностью, если она не санкционирована властью. Чужие здесь не ходят - только согласованные и допущенные. Все остальные, образно говоря, иноагенты, враги и экстремисты. В этих условиях новые просто не могут появиться — для этого нет никаких возможностей.

А вообще тема эта — очень важная, большая, за несколько минут в рамках одной небольшой радиопрограммы все ее аспекты и нюансы не рассмотришь. Подробнее об этом поговорим в четверг, 14 января, в программе «Сообразим на троих» с постоянными соведущими Максимом Костиковым, Константином Калиниченко и нашими радиослушателями. Начало как обычно в 13.05. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните! Кроме того, в ближайшее время на сайте Псковской Ленты Новостей выйдет статья на тему вызовов и угроз 2021-го — если хотите понимать, что происходит и что там может быть дальше, не пропустите эту публикацию.

Продолжаю темой федеральной повестки. В дни новогодних каникул редкое российское СМИ и только ленивые комментаторы не обратились к прогнозам относительно политического будущего футболиста Артема Дзюбы, ну да, того самого - популярного игрока сборной России, который недавно оказался в центре скандала вокруг выложенного в Сеть интимного видео.

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Этот околополитический хайп начался с высказываний футболистов о будущем своего возрастного коллеги, которому скоро предстоит повесить бутсы на гвоздь. Началось всё, скорее, с шуток, но затем начали комментировать и всерьез - в Госдуме, в СМИ, в телеграм-каналах. Тут почти как у классика: у меня растут года, скоро тридцать три — где работать мне тогда, чем мне заниматься.

А правда, куда податься известному спортсмену? В резиденты Comedy Club? В актеры? В политику — в парламент или, чего уж там, сразу в губернаторы или даже президенты, как предложил намедни спортивный комментатор г-н Губерниев?

Ну а чё — если соседи избирают главой государства актера-комика, то мы-то чем хуже? Если серьезно, у нас самих примеров, когда звезды спорта — гимнасты, фигуристы, боксеры, борцы, равно как кинодеятели, эстрадные певцы, светские львицы, литераторы оказываются в рядах партий и в парламенте - хоть отбавляй. В Псковской области это тоже было — пусть и не в таких масштабах, но тем не менее — можно вспомнить и лыжника Михаила Иванова в Госдуме от региона, и футболистов Аленичевых: Дмитрий - в областном Собрании депутатов, Андрей - в Псковской гордуме.

А перед парламентской кампанией этого года мы наблюдаем и еще одно любопытное явление — в нашей программе мы уже говорили и о музыканте Шнурове в «Партии роста», и о новом проекте партстроительства с участием писателя Захара Прилепина, актеров Ивана Охлобыстина и Стивена Сигала, певицы Юлии Чичериной и т. д. И за Дзюбой, вполне вероятно, еще очередь выстроится...

Всё это достаточно забавно. Расчет сценаристов и режиссеров этого околополитического выборного кино вполне понятен: придать процессу карнавальщины, привлечь внимание обывателей — будущих избирателей, кого надо заинтересовать, кого надо — отпугнуть, превратив всё это в веселую игру, а не в серьезный и даже нудный политический процесс. Какие нафиг предвыборные программы, зачем вам борьба идей, когда тут всё так ярко и весело, а среди кандидатов — настоящие звезды, они творят шоу, как это делала, например, Ксения Собчак на последних президентских выборах?! Федеральный тренд очевиден, теперь интересно — как он будет подхвачен на местах; нас интересует, разумеется, Псковская область. И тут надо признать, что всё сложно — института звезд как такового нет, за автографами к местным «селебрити» никто не пристает. А предыдущие попытки сотворить «просто праздник какой-то» на этой предвыборной улице за счет постановки спектаклей — вроде гарцующего на набережной в Пскове ганзейского купца - кандидата в губернаторы — не сказать, чтоб увенчались большим успехом.

На фото: Игорь Романов

Всё это, впрочем, не отменяет необходимости, во-первых, как-то оживлять процесс, а, во-вторых, демонстрировать обновление. Как мы уже говорили сегодня, старые политики порядком поднадоели, новые никак не появляются. Спрашивается, кого тут можно рекрутировать. Врачей с передовой битвы с ковидом? Волонтеров-добровольцев, чьи беспокойные сердца и горящие глаза так дороги власти? Или, если говорить об оппозиции, - позовут сотрудников оппозиционных СМИ, как говорится, попавших под раздачу? Пока — вопросы. Посмотрим, будет ли происходить в этом смысле что-то новое — или опять партии предложат те же самые лица?

Ну, а теперь к заявленному в начале программы политическому гороскопу — позволим себе напоследок порассуждать на несерьезную тему. Многие СМИ в эти дни опубликовали астрологические прогнозы — ну как же в Новый год без этого. Мы решили не оставаться в стороне. С одной стороны, «Гонки по вертикали» - программа ну очень серьезная: ко всем этим псевдонаучным теориям и концепциям мы относимся – ну вы сами понимаете, как относимся.

Однако, с другой стороны, если подойти к вопросу с долей юмора и иронии, то в этих астропрогнозах можно увидеть... там много чего можно увидеть.

Судите сами. Как уверяют астрологи, больше всего перемен в 2021 году Белого Металлического Быка придется на долю Овнов. Причем, главные изменения произойдут ближе к концу года. И тут следует напомнить, что ближе к концу года — а именно в сентябре, состоятся выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. А самый статусный Овен в псковской политике — это председатель областного Собрания Александр Котов, рожденный, кстати, в год Быка — так что это его год: он обещает перемены, обретение спокойствия и внутренней гармонии.

На снимке: Александр Васильев

Еще один Овен — депутат Госдумы, убитодорожник Александр Васильев, для которого изменения могут привести к тому, что в конце года после выборов в Госдуму времени на изобретение грибоискателя и другие чудные занятия станет еще больше. Теперь — Телец (это знак депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского). Год потребует показать миру свои личные профессиональные качества. Будет очень непросто: Тельцу предстоит лавировать, идти на компромиссы и постоянно искать баланс. Кстати, Год Быка – это и год Козловского.

На снимке: Петр Алексеенко

А вот первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко (Близнецы) родился в год Голубого Водяного Дракона. Ему в 2021-м, если верить астрологам, надо остерегаться реакции окружения на слова и поступки – не иначе снова «прилетит» от влиятельных однопартийцев - «политических динозавров», как когда-то назвали Владимира Никитина, и он до сих пор об этом часто вспоминает.

Далее - Лев (депутаты областного Собрания Лев Шлосберг и Ульяна Михайлова). Как и в прошлом году, они столкнутся с противодействием, их будут выталкивать другие «хищники». Если верить гороскопам, не исключено, что Львов ожидают большие перемены, в том числе смена работы или даже рода деятельности.

На симке: Лев Шлосберг

Общий совет всем знакам — проявлять активность, ибо Белый Бык любит настойчивых и прямолинейных. Так что Козерогам — сити-менеджеру Пскова Александру Братчикову и лидеру эсеров, депутату гордумы Пскова Олегу Брячаку посоветуем гнуть свою линию, а псковским жириновцам надо продолжать заявленную в прошлом году «хабаровизацию» всей страны — это уже такая рекомендация Антону Минакову, региональному координатору ЛДПР, депутату и Скорпиону.

Андрей Турчак: У меня супруга тоже Скорпион.

Тина Канделаки: А вы верите в астрологию?

Андрей Турчак: Ну так, просто, для этого…

Это Андрей Турчак прорвался в наш эфир, а он — Стрелец. Если верить гороскопу, для этого знака Год Быка станет неоднозначным, непростым, и все дело в лидерских амбициях. А еще у Стрельцов будет много путешествий. Еще бы им не быть - у руководителя «Единой России» в год парламентской кампании и выборов в регионах, когда ставится задача — не просто сохранить лидерство, но получить конституционное большинство в Госдуме. Беглый обзор завершим Рыбами, под этим знаком появились на свет губернатор Михаил Ведерников, глава Пскова Елена Полонская, депутаты областного Собрания Юрий Сорокин и Алексей Севастьянов.

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Для них работа в Год Быка важна не сама по себе, но и как задел на будущее. А вообще, уверяют гороскопы, представители этого знака стоят перед серьезным выбором, который надо сделать в 2021-м. В общем, таковы некоторые прогнозы — будет желание, на досуге можете сами посмотреть и сопоставить с конкретными личностями. Еще раз призываю отнестись к сказанному в конце программы с юмором.

И мы закругляемся. Под занавес хотел бы поздравить всех, кто не устал от праздников, с наступающим Старым Новым годом, а коллег - еще и с Днем российской печати, который будет отмечаться завтра. По этому случаю в среду, 13 января, в полдень встретимся в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове с известными журналистами Олегом Константиновым и Ольгой Миронович. Обсудим, как наша журналистика дошла до жизни такой, какие проблемы у СМИ Псковской области и какие перспективы. Не пропустите – среда, тринадцатое, 12.00.

Сергей Шнуров: Если хочешь всё понять, ну даже ради смеху - что на зеркало пенять? Подключайся к «Эху»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо» чаще всех. Ё-хо-хо!

На этом всё на сегодня. С вами был журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Программа «Гонки по вертикали» прощается со слушателями до следующего вторника. Вновь услышимся в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. А текстовую версию программы вы можете прочитать на сайте ПЛН. Всего вам доброго, будьте здоровы – и не забывайте: если вы не занимаетесь политикой – политика займется вами.

Фото: архив ПЛН, социальные сети