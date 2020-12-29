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Прощай, год коронавируса, или «Этот мир уже не будет прежним»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.



Всем привет! Это последний выпуск «Гонок по вертикали» в уходящем в историю 2020-м. В полном соответствии с предновогодней традицией сегодня будем подбивать бабки, но до того, как подвести главные итоги, позволю себе сказать несколько слов о нашей программе — зачем она, для кого и в чем ее миссия - ну, или чтобы не прозвучало так пафосно и высокопарно, в чем предназначение «Гонок» и цель работы. Мы не так часто говорим об этом — сегодня, думаю, уместно.

Напомню, что наша программа — фактически ровесница радио «Эхо Москвы» в Пскове. Как появилось «Эхо» в регионе в январе 2014-го - так сразу мы и стали выходить в эфир с тем, чтобы еженедельно говорить о псковской политике, устраивать «разбор полетов», помогать людям находиться в курсе событий и вместе разбираться в том, что происходит вокруг нас.

Неизменный принцип: мы работаем не для власти и не для оппозиции — а для слушателей, а учитывая, что печатная версия программы выходит и на сайте ПЛН, мы работаем и для читателей. Вот этим занимаемся, как завещали древние, «без гнева и пристрастий» рассказываем, как изменился за неделю наш политический мир. А сегодня будем говорить о том, что тут изменилось за год; каким он, собственно говоря, был - этот тяжелый, високосный, коронавирусный 2020-й.



Таким президента, как в 2020 году, мы еще не видели. На фото: Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском поселке Коммунарка. Март 2020 года

Пожалуй, главная мысль, которая сейчас звучит в комментариях политиков, общественников, политологов, журналистов, да кого угодно: это был такой непредсказуемый год, который всё кругом изменил. COVID-19, всевозможные ограничения, закрытые границы, удар по глобальной экономике, снос всей прежней актуальной повестки — словом, «один сплошной коронавирус», как я назвал выпуск программы еще по весне. Дескать, так неожиданно всё было - так неожиданно, всё изменилось — и этот мир никогда уже не будет прежним. Достаточно точно и кратко эту точку зрения представил Лев Шлосберг, лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания, «человек и пароход», а со вчерашнего дня еще и автор исторических фильмов. Вот что он сказал в недавнем эфире программы «Обратный отсчет».

Лев Шлосберг: Это был самый неожиданный год за, пожалуй, XXI век. Это был год, который изменил весь уклад жизни, всего мира. Не смогу вспомнить, когда такое было в последний раз. И эти изменения не закончились. Вот буквально вчера «ДДТ» и Юрий Шевчук обнародовали гимн – в моем понимании гимн – 2020 года «Мир изменился, он стал другим». Это ключевая фраза. Это то, что произошло. Мы ещё не осознали в полной мере, как изменилась наша жизнь.

Но - не коронавирусом единым, как говорится. 2020-й год войдет в историю и как год внесения изменений в Конституцию. И это было тоже неожиданно. Еще год назад мало кто вообще задумывался, нужна нам такая реформа или нет: кого ни спроси, в том числе сторонников режима, любой ответил бы, что основной закон — рабочий, всё там есть, он гарантирует права и свободы, позволяет развиваться и т.д.

Про отношение «глубинного народа» к Конституции и не говорю — многие ли ее вообще серьезно изучали и что-то помнят, кроме самых общих положений? Как сформулировал автор интернет-хита этого года, «кто ж читал ее - ту Конституцию, окромя разве что Исинбаевой».

В общем, никто не ждал перемен на этом законотворческом направлении. Но всё изменилось в январе 2020-го, когда президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию дал старт масштабному процессу внесения изменений в Конституцию. И началось. За время пути всё успело несколько раз поменяться — начиная общим количеством поправок и их сутью и заканчивая датой голосования (вначале планировали на апрель, потом перенесли на лето). В середине 2020 года в ходе многодневного голосования в условиях борьбы с коронавирусом весь пакет поправок был принят.

Следует признать, что в определенном смысле всё это было логично, этого и следовало ожидать - как говаривал известный литературный герой, «так я и думал, именно так и полагал». В общем, «духовные скрепы» закрепили, существующее положение дел зафиксировали, закручивание гаек продолжили - и дали ответы на вопросы актуальной повестки, в том числе (ну или прежде всего) речь о возможности действующего президента вновь занимать этот пост. Да, я о том самом «обнулении» сроков. Еще раз повторюсь: всё это стало продолжением тех процессов, которые мы наблюдаем последние годы.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Псков. Июнь 2020 года

Само голосование по поправкам превратилось в конечном итоге в референдум по вопросу доверия: «за» Путина и его курс или против него и его политики. Как уже давно отмечено, весь спектр политических взглядов свелся у нас к простой модели, как «инь» и «янь», как «свой-чужой». Линия противостояния в современной России пролегла не в соответствии с партийной принадлежностью, и уже давно тут - другой «водораздел»: те, кто «За», и те, кто «Против» - и тут я обращусь к статье ПЛН шестилетней давности («Пскованные духовными скрепами»). Процитирую небольшой фрагмент про это самое деление на «патриотов-державников» и «либералов-западников».

«Под эти «За» и «Против» каждая из сторон подставляет свое понимание направления развития нашей страны. По одну сторону те, кто видит в России сверхдержаву, наследницу великих империй (Российской и СССР), победительницу в мировой войне, со своей исторической миссией, со своим самодостаточным особым путем развития, со своей уникальной культурной и религиозной традицией, и даже со своим собственным морально-нравственным кодексом нации... В условиях растущей внешнеполитической напряженности из их уст все чаще звучит: «Когда против России ведется информационная война, когда нас пытаются сбить с избранного пути, расчленить и развратить, надо мобилизоваться, защитить свои ценности, отгородиться стеной и избавиться от «пятой колонны». Как вы сами понимаете, по другую сторону баррикад - как раз те, на кого в последнее время так легко наклеиваются ярлыки «внутренний враг» и «пятая колонна». То есть те, кто убежден: России пора отбросить мифы о собственной уникальности, перестать отгораживаться и уподобляться государствам типа Северной Кореи, надо наконец-то взяться за ум и начать движение в том же направлении, что весь цивилизованный мир», - писали мы еще в 2015-м, отмечая, что это деление проявляется едва ли не во всем - от суждений на глобальные темы до бытовых и социо-культурных вопросов.

Актуальности сказанное не потеряло, наоборот, стало еще более жизненным. Водораздел всё более очевиден, как говорится, бездна пролегла между ними — и не только, кстати, между политиками, но и между представителями СМИ, к примеру, - тоже.

Реакция на «дело Светланы Прокопьевой», приговор которой был вынесен в этом году, и на вчерашнюю резонансную новость о включении Минюстом сразу двух псковских журналистов - главного редактора газеты «Псковская губерния» и журналиста радио «Свобода» и «МБХ-Медиа» Людмилы Савицкой в список иностранных агентов — тому подтверждение. Поясню, что в телеграм-канале государственного медиахолдинга разместили откровенно злорадный комментарий к этой новости об иноагентах. Зашквар, конечно, выражаясь современным языком, но, увы, это уже становится нормой: одни не стесняются в выражениях - и не входящих в их узкий кружок именуют не иначе как проститутки и пропагандисты, а другие впадают в экстаз из-за преследования коллег. На самом деле примеров подобного деления было много — начиная нашими местными локальными историями и заканчивая реакциями на сообщения об оппозиционере Алексее Навальном, и тут то, для них одних было «отравлением» и «расследованиями лидера российской оппозиции», другими воспринималось как провокация со стороны «пациента берлинской клиники».

На фото: транспортировка Алексея Навального в Германию. Август 2020 года

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В продолжение разговора об итогах 2020-го для представителей псковского политического класса, отмечу, что год стал самым сложным для губернатора Михаила Ведерникова. Ни 2017-й, когда он только появился в регионе, ни 2018-й с губернаторскими выборами и перенастройкой всего властного механизма, ни 2019-й не идут ни в какое сравнение с нынешним.

Неслучайно, сам глава региона начал новогоднее поздравление жителей Псковской области с характеристик вроде «время больших испытаний» и «сложные условия», тут же обозначив главный вызов — коронавирус. Неслучайно, сам глава региона начал новогоднее поздравление жителей Псковской области с характеристик вроде «время больших испытаний» и «сложные условия», тут же обозначив главный вызов — коронавирус.

Следует напомнить, что в первой половине года COVID-19 фактически парализовал на несколько месяцев жизнь, пандемия изменила не только форму деятельности властей, но и ее содержание. Работать приходилось фактически в «режиме военного времени». При этом действовать губернаторам (разумеется, не только псковскому) пришлось в непривычных условиях, когда федеральный центр впервые за последнее десятилетие дает региональным руководителям дополнительные полномочия и требует от них принятия решений относительно введения ограничений, объявления особых режимов и т. п. Раньше полномочия глав субъектов РФ только забирали, а самостоятельность ограничивали. Новые требования поставили многих глав регионов в непростую ситуацию.

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Если прежде от руководителей субъектов Российской Федерации требовалось неукоснительно проводить кремлевскую линию, то теперь надо было проявлять самостоятельность, действую при этом гибко, оперативно, выискивая баланс между мерами по сохранению здоровья населения и сохранением экономики. Однако, возложив на губернаторов ответственность и дав им более широкие полномочия, федеральный центр финансово их не подкрепил - помощь регионам тут была точечной и адресной. При этом с губернаторов не сняли ответственность за выполнение всех социальных обязательств, национальных проектов и других задач.

Михаил Ведерников. Трудовые будни 2020 года

Как уже отмечала ПЛН, команда губернатора прошла сложный период достаточно удачно, насколько уместно здесь такое определение. По крайней мере, никаких грубых и очевидных ошибок с тяжелыми последствиями допущено не было, что можно было ожидать в такой небогатой области с большим количеством пожилых людей из «группы риска». С другой стороны, работа социалки, и прежде всего сферы здравоохранения в условиях коронавируса вызывала вполне справедливые нарекания. Думаю, что когда пандемия закончится, деятельность всей государственной машины и прежде всего социальной сферы станет предметом тщательного разбора и работы над ошибками.

Но до этого еще далеко — нет никаких сомнений, что история будет продолжаться долго. Дай бог, чтобы в 2021-м смогли бы выдохнуть.

Серьезно повлиял коронавирус и на социально-экономическую ситуацию в регионе и принес многомиллиардные потери. Как и в целом по стране, денег не хватало, из-за чего разобраться с одной из основных задач – финансовой – в 2020-м не удалось. Ситуация в этом смысле не то, что не улучшилась (на что еще в прошлом году могли рассчитывать региональные власти), но наоборот усугубилась, о чем свидетельствует заключение Счетной палаты, больно ударившее по региональной власти. По оценке аудиторов, Псковская область не справляется с управлением государственным долгом. За 2017-2019 год госдолг региона вырос на 15% и составил ни много ни мало 17 млрд рублей. Расходы на его обслуживание остались практически на одном уровне – около 1 млрд рублей. По мнению контрольного ведомства, одна из причин наращивания госдолга – низкое качество бюджетного планирования. В частности, предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов. По отдельным статьям прогноз поступлений не был выполнен, по ряду статей выполнение составило от 0% до 1,7% плана. В результате потребовалось привлекать дополнительные заимствования. Только из федерального бюджета Псковская область получила в 2017-2019 годах 25,5 млрд рублей на погашение долгов и пополнение остатков средств на счетах бюджетов. Однако предоставленные из федерального бюджета кредиты не способствовали сокращению госдолга, так как после погашения задолженности за счет бюджетных кредитов вновь привлекались банковские кредиты.

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Так или иначе, часть бюджета в 2020-м уходила на решение задач, возникших в связи с распространением коронавируса, финансовому управлению постоянно приходилось затыкать многочисленные дыры, резервный фонд вычерпан - всё это давало оппозиции дополнительный повод для критики команды региональных управленцев и шанс на успех по итогам большой муниципальной кампании, когда на кону было более тысячи мандатов депутатов различного уровня и формировался так называемый «муниципальный фильтр» на следующие выборы. Однако этими дополнительными возможностями оппозиция не воспользовалась.

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«Единая Россия», ведомая секретарем регионального отделения партии, депутатом Госдумы Александром Козловским, победила практически везде и сохранила доминирование. В этом смысле изменений не произошло. И я бы добавил здесь еще про сохранение статус кво в политических и административно-хозяйственных элитах региона, что нашло подтверждение по результатам исследования в рамках проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Итоги этого традиционного проекта ПЛН, реализуемого совместно с экспертным сообществом региона, опубликованы на днях.

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Притом, что внутри сотни произошли перемещения и ротационные процессы, лидеры остались прежними. Состав этой группы не меняется на протяжении трех лет, как и прежде его возглавляют действующий губернатор и его предшественник, ныне большой партийный руководитель и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Кстати, в октябре во время визита в Псков экс-губернатор объявил о планах вновь баллотироваться в 2021 году в областное Собрание депутатов — уже с меньшим числом депутатов. Как известно, в 2020-м было принято решение о сокращении количества депутатов — с 44 до 26. И это обещает более острую борьбу на выборах, а сам вес регионального парламента и каждого депутата станут больше.

Поясню, что в том случае, если в дальнейшем Турчак будет избран депутатом и коллеги поддержат его кандидатуру, сенатор от Псковской области может пролонгировать свои полномочия в верхней палате российского парламента до 2026 года.

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Но повторюсь, для этого надо избраться в следующем году — в 2021-м предстоят выборы еще и депутатов Государственной думы, начинается новый большой электоральный цикл. На эти темы мы обязательно будем говорить в следующих выпусках нашей программы. А на сегодня это всё. В 2020-м ставим точку. Я с вами прощаюсь до середины января. С наступающим Новым годом - и обязательно будьте здоровы!