Политика

Белые начинают

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Напомним, почти за год до сентябрьских выборов депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, ПЛН начала внимательно отслеживать подготовку партий к важнейшим избирательным испытаниям. В конце 2020-го, открывая серию публикаций, мы зафиксировали круг проблем и вызовов, стоящих перед «Единой России»: в этой связи говорили и об ухудшении социально-экономической ситуации в стране, и о снижении рейтингов власти, и о многих других «болевых точках».

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За прошедшие месяцы ситуация в стране претерпела определенные изменения. В начале 2021 года по России прокатилась волна протестных акций несистемной оппозиции, и напряжение возросло. Социальные сети и телеграм-каналы взорвались множеством сообщений, авторы которых - оппозиционные блогеры и политики - пытались внедрить в общественное сознание мысль о том, что настроения в обществе кардинально изменились, а рейтинги партии власти, которую оппоненты представляют не иначе как «колоссом на глиняных ногах», - рухнули. По их прогнозам, страна оказалась на пороге политического кризиса и больших перемен. Что в этой ситуации делает партия власти? Как единороссы реагируют на новые вызовы? Сохраняют ли они спокойствие или, быть может, уже напоминают героев картины «Дети, убегающие от грозы»? В изменившейся ситуации мы решили вернуться к теме и найти ответы на эти вопросы.

За все регионы не скажем, но если судить по Псковской области, единороссы, по большому счету, просто проигнорировали всплеск протестной активности в начале года - или сделали вид, что эта «буря в стакане воды» не стоит их внимания. Так или иначе, партия, как и прежде, ориентирована на собственную повестку. Центральное место в ней весь последний год занимает тема помощи врачам «на передовой», медучреждениям и обычным людям в борьбе с коронавирусом. Волонтерское движение ЕР, приобретение автотранспорта для больниц (на собранные членами партии средства), помощь медикам и гражданам из «группы риска» - всё это является основными направлениями партийной деятельности и находит отражение в масс-медиа. Параллельно в партии идет подготовка к сентябрьским выборам. Как уже сообщала Псковская Лента Новостей, единороссы проводят консультации, обсуждают вопросы стратегии и тактики предвыборной кампании ЕР, ее ресурсную обеспеченность, обсуждают кандидатуры лидеров списка и тех, кто может представить ЕР в одномандатных избирательных округах. Тем временем мы наблюдаем активизацию действующих депутатов-одномандатников. В регионе появляются билборды с агитацией за партию, которая «слышит людей, работает для людей». Распространяются спецвыпуски газеты Псковского регионального отделения партии («Действие») - ее содержание подтверждает: единороссы как шли со своей повесткой, так и продолжают это делать, фактически не реагируя на флуктуации общественно-политической ситуации, демонстрируя уверенность в своих силах и запуская традиционную процедуру предварительного голосования.

Почему так происходит и в чем здесь стратегия? Давайте разберемся и проанализируем ситуацию.

Проблемное поле

Кого из экспертов ни послушай — каждый высказывает уверенность в том, что выборы-2021 будут для «Единой России» и ее кандидатов весьма непростыми. Проблем действительно немало. Ко всему прочему, в условиях пандемии коронавирусной инфекции социально-экономическое положение населения (и в целом по стране, и в Псковской области) за последний год заметно ухудшилось. Денег не хватает не только в бюджетах различного уровня, но и в кошельках людей. Естественно, постепенное падение жизненного уровня большинства россиян и непрекращающийся, несмотря на грозные заявления федеральных чиновников, рост цен отражаются на общественных настроениях. Никакой америки здесь я не открываю, обозреватели Псковской Ленты Новостей и раньше неоднократно фиксировали эти тенденции и писали о них, в том числе в прошлом году. Отмечая при этом: да, в стране продолжается реализация национальных проектов, партийных программ «Единой России» и прочих мероприятий по улучшению социально-экономического положения населения, однако усилия властей в условиях борьбы с распространением коронавируса сконцентрированы в первую очередь на другом. В буквальном смысле: сейчас не до жиру - быть бы живу. В этом смысле ситуация в первые месяцы 2021-го мало чем отличается от прошлогодней картины.

К тому же за за последние годы российские власти провели ряд крайне непопулярных реформ, за которые пришлось отдуваться в том числе (если не в первую голову) «Единой России». Пенсионная и мусорная реформы вообще стали любимыми фетишами оппозиции по критике правящего режима и его публичного представительства в лице ЕР.

Не стоит забывать и про усталость наших сограждан от несменяемых лиц во власти, раздражение от чиновников, которые то и дело оказываются в центре скандалов и на самом деле наносят партии больший вред, чем оппозиция. Всё это для «Единой России» - тяжелый электоральный груз, с которым она идет на парламентские выборы.

В начале года на фоне протестов несистемной оппозиции некоторые оппоненты ЕР поспешили сделать бодрые заявления в том духе, что «народ пробуждается».

Как уже говорилось, некоторые оппозиционеры в январе вовсе увидели кардинальное изменение настроений в обществе и тут же связали тему протестов с грядущей кампанией — мол, вот же они перед нами, на расстоянии вытянутой руки, – выборы в российский парламент, в котором необходимо создать команду представителей граждан. Она-то и снесет, по их словам, партию власти. Впрочем, после весьма жесткого ответа системы на выступления несистемной оппозиции протест схлопнулся. Заключения же о том, что в общественных настроениях произошел перелом, с самого начала не подтверждались никакими реальными количественными показателями и выглядели не более чем попыткой оппозиции выдать желаемое за действительное. Широкие слои населения протест не поддержали.

Что до «Единой России», то, несмотря на все системные проблемы, партия опирается на «путинское большинство» и действует по своему алгоритму. Главным событием весны тут должно стать предварительное голосование (ПГ) по отбору кандидатов на выборы — иначе говоря, праймериз, благодаря которым партия традиционно первой вступает в избирательные кампании. Уже в следующий понедельник, 15 марта, федеральное руководство утвердит составы региональных оргкомитетов и будет дан старт выдвижению участников процедуры.

Первый ход

За полтора последних десятилетия мы привыкли к тому, что любые выборы в стране начинаются с предварительного голосования «Единой России». К этой процедуре можно относиться по-разному. Хоть считая это достижением и отмечая, что ни одна из российских партий, кроме ЕР, так и не сподобилась за многие годы начать проводить свои праймериз. Хоть — критически отмечая, что всё на этих первичных партийных выборах известно наперед, интриги никакой - и вообще любая попытка посадить в российскую политическую почву заморские семена дает неприглядные всходы.

Эта традиция за многие годы устоялась — было понятно, что и в 2021-м первых ходом воображаемой шахматной партии перед выборами станет этот привычный Е2-Е4.

В партии предусмотрены несколько моделей проведения процедуры предварительного голосования. Есть более открытая, когда принять участие в ПГ может практически любой, а выборщиком может стать каждый житель данного избирательного участка. Есть и более закрытые модели, когда кандидатов определяют исключительно внутри самой партии и с ограниченным количеством выборщиков. У каждой модели есть свои плюсы и минусы, свои сторонники и противники. Вот и в этот раз представители некоторых региональных отделений ЕР выступали за то, чтобы провести праймериз по более простой и относительно закрытой модели. В итоге в партии всё-таки выбрали модель №1, что представляется оправданным, ибо такой формат хоть и самый сложный с точки зрения организации процесса, дает единороссам дополнительные возможности.

Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак — выступили за проведение праймериз по первой, наиболее открытой, модели

Плюсы тут очевидны. Партия первой вступает в активную фазу кампании, захватывает инициативу, имеет возможность формировать повестку. Она дает информационные поводы, благодаря чему постоянно присутствует в СМИ. Происходит мобилизация исполкомов, которым в предвыборный период надлежит стать избирательными штабами. Активизируются потенциальные кандидаты. Избиратель задолго до старта официальной кампании знакомится с теми, за кого в будущем ему предложат проголосовать. Кроме того, на ранней стадии выявляются противоречия внутри партийных организаций, и появляется возможность загодя «разрулить» ситуацию и погасить страсти. Всё это реальные плюсы праймериз, которые становятся не только процедурой по определению партийных кандидатов, но и масштабным организационным и по сути агитационным предвыборным мероприятием ЕР. Пока другие партии либо продолжают находиться в спячке, либо только начинают раскачиваться, медведи уже вступают в кампанию. Может быть, действуют они не особо креативно, но системно. А, как давно известно, порядок бьет класс.

«Ветер» вам в «Крепость»

В настоящее время эксперты рассматривают различные варианты развития событий. В феврале авторитетный исследовательский фонд «Петербургская политика» опубликовал доклад, в котором описаны сразу три возможных сценария выборов в Госдуму.



Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Пока, по мнению главы фонда, политолога Михаила Виноградова и его коллег, российские власти готовят страну к плану под условным названием «Крепость». В этом случае предполагается максимальный контроль над парламентской кампанией и получение «Единой Россией» конституционного большинства. Напомним, что именно такую задачу — получение более 300 депутатских мандатов из 450 — ставил перед однопартийцами и секретарь Генсовета ЕР. Однако, по мнению экспертов, имеющийся в обществе негатив может склонить чашу весов в пользу другого сценария, обозначенного авторами доклада как «Ветер перемен»: «Единая Россия» удерживает в парламенте простое большинство, при этом в Госдуму проходят наряду с традиционными представителями системной оппозиции еще и кто-то из т. н. «малых партий» (здесь чаще других называют «Новых людей» и Партию пенсионеров). Наконец, третий — и наименее вероятный, по мнению экспертов, сценарий «Ускользающее большинство», при котором единороссы могут потерять большинство в ГД. Хотя именно этот вариант, как считают политологи, удовлетворил бы все стороны: оппозиция была бы довольна неудачей ЕР, а власти смогли бы контролировать парламент через коалицию партии власти с более слабыми партнерами.

Что до Псковской области, то тут никакого другого варианта, кроме как «План Крепость», региональная власть наверняка и не рассматривает. На уверенную победу по результатам голосования очевидно нацелена команда губернатора Михаила Ведерникова — и цифры социологических исследований подтверждают обоснованность подобных ожиданий.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Причем, здесь мы ориентируемся не только на данные из открытых источников, но и на инсайдерскую информацию. Разумеется, можно по-разному относиться к современной отечественной социологии, тем не менее... Как всероссийские, так и региональные исследования показывают достаточно высокий уровень поддержки партии и ее представителей в регионе. Вначале несколько слов о цифрах федеральных рейтингов. По сообщениям СМИ, в начале 2021 года ФОМ зафиксировал рост рейтинга партии с 28% до 32%, чему эксперты нашли следующее объяснение: к ЕР могли перейти «разочаровавшиеся патриоты Прилепина» после объединения партии «За правду» с эсерами и те, кто хотел бы видеть в Госдуме новые лица, но в целом доверяет «партии власти». В частности, так считает политолог Илья Гращенков, отмечающий, что «32% — это лучший результат ЕР с июля 2020 года, когда шла кампания по поправкам в Конституцию». «Национальный электоральный рейтинг партии стабилизировался в диапазоне 31–35 процентов. Этот уровень достаточен для текущей поддержки и для старта избирательной кампании. Рейтинг не падает с осени прошлого года и является фактически плато, с которого можно стартовать», — заявлял директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. В феврале рейтинг ЕР снизился до отметки в районе 30%, однако, по мнению экспертов, это не более чем небольшие колебания.

«Важнейший запрос сегодня — запрос на стабильность, - заявил в недавнем интервью «Известиям» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. - После кризиса, который очень сильно изменил жизнь людей, выбил очень многих из седла, из колеи, явно встал запрос на стабилизацию. Обычно на этом запросе выигрывает правящая партия «Единая Россия».



Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Очевидно, что в столице и крупных городах, где поддержка партии власти традиционно ниже, чем в среднем по стране, единороссы могут «просесть». Однако в большинстве регионов — ситуация для медведей вполне благоприятна, об этом свидетельствуют результаты различных опросов. Псковская область — не исключение.

По информации ПЛН, в начале этого года в регионе проводилось большое социологическое исследование, посвященное социально-экономической и общественно-политической ситуации. Как нам стало известно из источников, близких к власти, результаты этого исследования весьма благоприятны для ЕР.

Рейтинг партии значительно выше общероссийского и находится в районе 44% (напомню, что заместитель руководителя администрации президента — куратор внутренней политики Сергей Кириенко в качестве задачи для ЕР на парламентских выборах обозначал отметку в 45%).

Депутат Госдумы Александр Козловский, губернатор Михаил Ведерников

и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов на партийном форуме «Единой России»

Сопоставим с этим показателем и уровень поддержки депутата Госдумы Александра Козловского (в районе 40%), который готов вновь участвовать в кампании по одномандатному псковскому округу — в том случае, если победит по результатам предварительного голосования. Напомню, что, по сообщениям федеральных СМИ, Александр Козловский включен в так называемый «премиум-список» депутатов-одномандатников, которые могут получить поддержку партии на парламентских выборах. По мнению опрошенных ПЛН экспертов, в этом нет ничего удивительного: лица, принимающие в Москве такие решения, - не дилетанты; делая выводы, они опираются на факты, цифры исследований, мониторинг ситуации. И безусловно видят, что Козловский «отпахал весь срок, неоднократно объездил все районы, отсюда и поддержка». «Нравится это кому-то или не нравится, но это логика политической деятельности, - пояснил один из собеседников ПЛН. - Кто реально работает — тот и получает результат. А если ничего не делать и появиться перед выборами с плакатиком «Долой» - то и результат будет соответствующий». Характерный пример - другой депутат Госдумы Александр Васильев, которого партия не поддерживает.

Возвращаясь к результатам исследования, отмечу, что, по информации наших источников, большинство жителей области (порядка 52%) оценили ситуацию, как «нормальную». Почти треть (29%) хоть и считают, что есть очаги социальной напряженности, тем не менее драматизировать происходящее не склонны.

Из тех, кто твердо намерен участвовать в сентябрьских выборах, 83% считают себя сторонниками президента Владимира Путина, примерно две трети – сторонники губернатора Михаила Ведерникова (он, наряду с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и спикером регионального парламента Александром Котовым возглавит список партии на выборах в региональный парламент), свыше 50% - сторонники «Единой России».

Таким образом, общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в нашем регионе, по мнению исследователей, является стабильной, рейтинги власти — достаточно высокими, как следствие, по стандартам «Единой России» Псковская область — территория, где позиции достаточно крепкие, и поводов для излишнего беспокойства нет. Это, очевидно, и объясняет описанное в начале статьи чуть ли не «олимпийское» спокойствие единороссов на старте года больших выборов.

Впрочем, как будут развиваться события и оправдают ли ожидания единороссов результаты сентябрьских выборов, зависит не только от сильных и слабых сторон партии власти, но и от действий оппозиции. Когда на старт кампании выйдет она и готова ли дать бой? Какой будет тактика оппозиционных партий на федеральном уровне? Есть ли шансы на успех у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и других партий в псковском регионе? Ответы на эти вопросы постараемся найти уже в ближайших публикациях в рамках информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за событиями общественно-политической жизни и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко