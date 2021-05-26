Политика

Выборы с приставкой VIP, или «Две большие разницы»

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». Очередная публикация в рамках большого цикла статей посвящена истории выборов депутатов Государственной Думы на территории Псковской области, прежде всего - в одномандатном избирательном округе, включающем в себя всю территорию региона. Сегодня мы вспомним страницы электоральной истории, проведем сравнительный анализ и постараемся найти ответы на вопросы о том, как изменилась роль парламента в целом и депутатов-одномандатников в частности, чем отличаются выборы прошлого и настоящего - и почему все это произошло.

Полцарства за мандат

Начиная с 1993 года, то есть уже с первой парламентской кампании в постсоветский период истории России, выборы депутатов имели важнейшее значение, что объяснялось той ролью, которую играла в жизни страны Государственная Дума. Это сегодня российский парламент является частью общего механизма и встроен в вертикаль власти, а в 1990-е Госдума была самостоятельна, оказывала серьезное влияние на общественно-политические процессы и была оппозиционна по отношению к президенту Борису Ельцину. Значение ГД в целом и каждого депутата в отдельности было куда более весомым, чем ныне. Депутатский мандат давал большие полномочия, серьезное политическое влияние и личную неприкосновенность обладателю заветных «корочек». Соответственно, выборы в такой орган государственной власти были очень значимы и неизменно проходили в условиях острой конкуренции. В избирательных кампаниях в регионах участвовали экс-губернаторы и другие влиятельные политики, общественники, предприниматели, а также многочисленные варяги — кого только среди них не было, начиная с генералов в отставке и заканчивая крупными столичными бизнесменами. Ради достижения цели тратились миллионы долларов, приглашались команды политтехнологов, на выборах кипели нешуточные страсти, а по суммарному политическому весу кандидатов эти баталии уступали разве что только битвам за губернаторский трон. Псковская область тут не исключение. Какие парламентские выборы тех лет ни вспомни — практически всегда было так. В том же 1993-м неожиданно для большинства наблюдателей выборы завершились триумфом ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским (в Псковской области уровень поддержки либерал-демократов едва ли не вдвое превысил общероссийский показатель - более 40% против почти 23 в целом по стране), а в одномандатном округе победил 30-летний активист ЛДПР с великолукскими корнями Евгений Михайлов. Он набрал почти 30% голосов и значительно опередил шестерых своих соперников. Два года спустя, на выборах 1995-го года, Михайлов стремился сохранить свои депутатские полномочия, кандидатом от тогдашней партии власти «Наш дом - Россия» стал заместитель главы областной администрации Владислава Туманова Виктор Васенькин, а к числу основных фаворитов предвыборной гонки наблюдатели относили бывшего первого зампредседателя Псковского облисполкома, одного из лидеров «Народовластия» Геннадия Бубнова.

А победил в итоге популярный петербургский тележурналист, экс-ведущий программы «600 секунд» Александр Невзоров. На волне бешеной популярности и, по сути, без какой-либо агитации, Невзоров легко обошел десяток своих менее известных конкурентов и получил мандат депутата.

В 1999-м кандидат от правящего в области режима - действующий депутат Госдумы Михаил Кузнецов - встретил серьезное, а временами и ожесточенное сопротивление со стороны представителей местных политических и бизнес-кругов. В той избирательной кампании участвовал целый ряд весьма близких по своим взглядам персон, связанных с первой «демократической волной» на Псковщине: это и экс-глава области Владислав Туманов, и бизнесмен, депутат регионального парламента Игорь Савицкий, и его коллега по областному Собранию, бывший вице-губернатор Борис Полозов. Особый колорит той кампании придавало выдвижение бывшего командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-полковника Евгения Подколзина, экс-депутата Верховного Совета РСФСР, председателя колхоза «Передовик» Серафима Иванова и впервые решившего побороться в одномандатном округе в Пскове коммуниста Владимира Никитина, который на протяжении двадцати лет, с 1995-го по 2015-й, был депутатом Госдумы по списку КПРФ. Те выборы Михаил Кузнецов выиграл, получив поддержку 35% жителей региона.

Надо ли говорить, что сейчас такие «зарубы» на выборах просто не реальны?! Невозможно представить ни подобных коалиций политиков, ни приезда «башлевиков», ни многого другого из того, что лет 20-25 назад было в порядке вещей.

Своими мандатами депутатов Госдумы Евгений Михайлов и Виктор Яшин были обязаны популярности лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Возвращаясь к разговору о роли депутата-одномандатника в 1990-е-начале 2000-х следует отметить, что такой парламентарий, облеченный доверием жителей всей области, традиционно рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона. Сами выборы в одномандатном округе воспринимались как репетиция перед губернаторской кампанией. Многие политики, претендовавшие на губернаторский пост, проходили эту ступень.

Дважды, в 1996-м и 2004-м, экс-депутаты Госдумы по псковскому одномандатному округу Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов добивались цели и становились губернаторами.

Рассматривали в этом качестве и избранного депутатом в 2003-м единоросса, бывшего заместителя командующего ВДВ, генерал-лейтенанта Алексея Сигуткина, и некоторых других участников кампаний — мол, сейчас они участвуют в парламентских выборах, но целят-то наверняка в губернаторы. Таким образом, традиционно это была вторая по значимости кампания в регионе. Депутат-одномандатник проходил такую же общеобластную электоральную процедуру, как и губернатор. Практически все депутаты-одномандатники были оппозиционны по отношению к главе региона. Все видели в наличии депутатского мандата возможность бороться за власть, что в настоящее время просто невозможно.

Парламент — не место для... одномандатников

Описанная выше ситуация, при которой парламент играл самостоятельную роль в жизни страны, и выборы проходили в условиях острой конкуренции, наблюдалась до середины нулевых. Весной 2005 года выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам были отменены. Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что переход к пропорциональным выборам (проще говоря, исключительно по партийным спискам) наряду с изменением порядка избрания губернаторов и созданием Общественной палаты РФ является одной из основных мер по укреплению вертикали власти.

Данная модель просуществовала до середины 2010-х: по партийным спискам в 2007 и 2011 годах избирались Государственные Думы пятого и шестого созывов. Именно в этот период депутатский мандат серьезно девальвировался, проще говоря, потерял вес и перестал быть объектом вожделения многих амбициозных политиков и бизнесменов.

Качества, обеспечивающие прохождение политиков в Госдуму, стали иными. Это прежде надо было пройти горнило выборов, «бодаться» и рисковать, вкладывать силы, средства, время... После отмены выборов в одномандатных округах главным для желающих оказаться на Охотном ряду стало получить проходное место в списке партийных кандидатов.

Благодаря поддержке Геннадия Зюганова и своему высокому статусу в КПРФ лидер псковских коммунистов Владимир Никитин 20 лет избирался в Госдуму, раз за разом попадая на проходные места в списке партийных кандидатов

Что до первых выборов без одномандатных округов в 2007-м, то, наряду с коммунистом Владимиром Никитиным, вновь прошедшим в Думу по списку КПРФ, депутатские мандаты получили два представителя псковского отделения «Единой России». В столицу вернулся бывший депутат Верховного Совета Виктор Антонов. Также в ряды российских законодателей влился известный лыжник, олимпийский чемпион 2002 года Михаил Иванов. Интересно, что ни тот, ни другой не были лидерами регионального партийного списка, то есть поначалу не могли рассчитывать на получение кресел в Госдуме. Депутатами они стали после того, как «паровозы» - лидеры псковской группы «Единой России» (губернатор Михаил Кузнецов и мэр Пскова Михаил Хоронен) отказались от получения мандатов, а Алексей Сигуткин, сперва получивший мандат, вскоре вернул его из-за перехода на работу в аппарат Госдумы.

Таким образом, Псковскую область в Госдуме пятого созыва представляли сразу три человека.

В 2011 году это своеобразное достижение было повторено. Правда, с той принципиальной разницей, что один из трех «псковских» мандатов получил представитель «Справедливой России» Михаил Брячак.

Экс-депутаты Государственной Думы Михаил Иванов, Михаил Брячак и Виктор Антонов

«Единую Россию» в Госдуме шестого созыва (2011-2016) представлял член Общероссийского народного фронта, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев, оказавшийся там благодаря присутствию на встрече Владимира Путина, возглавлявшего в то время правительство России, с представителями общественных организаций Пскова. Такой стремительный «социальный лифт» для неизвестного широким общественно-политическим кругам молодого человека очень контрастировал на фоне длинной политической истории большинства его предшественников в кресле депутатов Госдумы.

Иногда они возвращаются

Перед следующими парламентскими выборами в России была возвращена смешанная пропорционально-мажоритарная система. Соответствующие изменения в избирательное законодательство были приняты в начале 2014 года. И уже в 2016 году на выборы депутата Госдумы в псковском одномандатном округе заявилась дюжина кандидатов, в том числе руководители региональных отделений всех основных оппозиционных партий: КПРФ представлял первый секретарь обкома Александр Рогов, ЛДПР – региональный координатор партии Антон Минаков, «Справедливую Россию» - председатель областного отделения Олег Брячак, а «Яблоко» - бессменный лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский и бессменный руководитель псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. 1990-е годы

Последнего, кстати, можно считать рекордсменом среди действующих псковских политиков по количеству парламентских кампаний, в которых он участвовал, входя в список кандидатов от «Яблока» — пять раз (при этом мандат депутата он так ни разу и не получил, то есть результативность участия в выборах тут тоже рекордно низкая). Столько же раз участвовал в выборах и коммунист Владимир Никитин, однако он, в отличие от яблочника, от активной политической жизни отошел, в выборах уже не участвует и на мандат депутата не претендует.

Партию «Единая Россия» в псковском одномандатном округе в 2016-м представил великолукский промышленник, депутат областного Собрания Александр Козловский. Заручившись поддержкой команды тогдашнего губернатора Андрея Турчака и победив на праймериз ЕР, он провел достаточно яркую и содержательную кампанию. Своеобразной визитной карточкой кандидата стало общественное движение «Свое». С подачи лидера и других участников этого объединения промышленников Псковской области темы поддержки местных товаропроизводителей, развития промышленности и возрождения сельского хозяйства стали одними из центральных в агитационно-пропагандистской кампании. По итогам голосования Александр Козловский получил 40,88% голосов и уверенно занял первое место.

Александр Козловский на дебатах участников предварительного голосования. 2016 год

Любопытно, что, если составить своеобразный рейтинг всех участников выборов депутатов Госдумы по псковскому одномандатному округу (с учетом разницы в правилах игры, уровне конкуренции, общей ситуации в стране в разные годы и других составляющих, такой рейтинг, разумеется, будет весьма условен), то возглавит список «кандидатов всех времен и народов» именно Александр Козловский. Отмечу, что за все годы проведения парламентских выборов в псковском одномандатном округе выдвигалось более шестидесяти человек, однако всю дистанцию электоральных марафонов до самого финиша - дня голосования - сумели пройти 45 из них (четверо — по два раза). И только пятеро из них добивались желаемого — получали по результатам выборов мандат депутата.

Все пять лет присутствия в Государственной Думе нынешнего созыва Александр Козловский активно работает в округе, за это время он увеличил степень известности и укрепил позиции, в том числе вошел в состав Генерального совета партии «Единая Россия» и возглавил ее Псковское региональное отделение. А незадолго до старта новой избирательной кампании Александр Козловский, по сообщениям федеральных СМИ, был включен в называемый «премиум-список» депутатов-одномандатников, которых партия готова поддержать на сентябрьских выборах.

Разумеется, для этого необходимо получить поддержку выборщиков по результатам стартовавшего 24 мая предварительного голосования по отбору кандидатов от партии. Впрочем, не вызывает сомнений, что такая поддержка фаворитом будет получена, и Александр Козловский представит партию на выборах депутата Госдумы по псковскому одномандатному округу. Таким образом, у него есть реальные шансы стать первым депутатом от Псковской области, которому удастся пролонгировать полномочия. Ранее никому из парламентариев, представлявших псковский одномандатный округ, сделать это не удавалось — все отработали только по одному сроку.

Кто тут против?

Следует понимать, что и ситуация в стране, и значение парламента, и уровень конкуренции на выборах — все стало принципиально иным. Нынешние парламентские выборы имеют мало общего с кампаниями 1990-х и начала 2000-х. За два прошедших десятилетия, согласно расхожему выражению, холмы сменились на равнины, а вместо политических ветров и предвыборных ураганов у нас теперь штиль - по крайней мере, так это настойчиво рисуется политическими обозревателями. Гайки закручены. Сегодня у нас созданы такие условия, что серьезных политических лидеров, вес которых был бы сопоставим с весом участников парламентских кампаний конца прошлого века, просто нет. Для большинства потенциальных участников предстоящего забега выборы - это не борьба за мандат, а, скорее, отбывание номера. По всем статьям, в том числе по вопросам ресурсной обеспеченности, они проигрывают. Возможно, ситуация была бы иной, если бы у нас в регионе были представлены крупные финансово-промышленные группы или имелись серьезные игроки, способные повлиять на ход и результаты выборов. Но чего нет - того нет. К тому же, как мы не раз отмечали, при действующем губернаторе внутриполитический режим перестал быть таким либеральным, каким был при предшественнике.

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То есть всё тут, еще до старта официальной избирательной кампании, очевидно. Чтобы увидеть какую-то интригу - надо очень сильно этого хотеть и верить в чудеса. Александр Козловский — безусловный лидер. Шансов у его потенциальных соперников фактически нет, и представители оппозиционных объединений, полагаю, это прекрасно понимают. Напомню, что практически весь пул кандидатов от основных партий уже обозначен: это Дмитрий Михайлов от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Олег Брячак от «Справедливой России — Патриоты — За правду», Артур Гайдук от «Яблока» - последний, вероятно, придет на смену Льву Шлосбергу, который отправился на парламентские выборы в Москву, очевидно, понимая, что в нынешних условиях рассчитывать на успех (даже весьма относительный) в Пскове не приходится.

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Вероятно, выдвижение кандидатов и от ряда других партийных проектов — таких, как «Новые люди» (сотрудник облсовпрофа Андрей Маковский), «Партия роста» (руководитель регионального отделения ПР Игорь Романов), Партия пенсионеров (экс-председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов). Всем им желаю успеха, однако трудно представить, что кто-то из них способен бросить перчатку вызова фавориту и побороться за победу. Дело не только в личных качествах самих кандидатов и их ресурсной обеспеченности, а в тех общих изменениях, о которых было сказано выше. С другой стороны, отмахиваться от опыта прошлых десятилетий и видеть в описанном выше только «преданья старины глубокой» тоже не следует. Как известно, история развивается по спирали, маятник качается — рано или поздно, глядя на происходящее, наверняка воскликнем: а ведь всё это уже было!

Так или иначе, историю парламентских выборов в Псковской области надо знать. Ее страницы мало того, что просто интересны и ярки – они дают пищу для размышлений и помогают лучше понять суть происходящего в настоящее время. В деталях избирательных кампаний прошлого наверняка содержатся ответы на многие вопросы настоящего и будущего. Просто надо уметь находить там эти ответы. Так что нам и в дальнейшем предстоит обращаться к урокам недавнего прошлого. Поможет в этом Псковская Лента Новостей. Как и прежде, вместе со своими читателями мы будем стараться разобраться в сути процессов и событий предвыборной кампании. Уже в ближайшее время в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» выйдет материал, посвященный подготовке региональных отделений партий к сентябрьским выборам.

Александр Савенко