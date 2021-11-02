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Блоги / Александр Савенко

Неприятное с бесполезным

02.11.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Всем привет! Еженедельный обзор событий общественно-политической жизни сегодня начинаем, как нередко бывает в последние полтора года, с темы пандемии и ковид-ограничений. Эту неделю страна живет в режиме нерабочих дней и привыкает к бытию с QR-кодами. Вполне вероятно, что каникулы будут продлены — в соседней Новгородской области об этом уже объявили. Правда, сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухами информацию о возможном продлении локдауна и призвал ориентироваться на официальную информацию касательно продления нерабочих дней в России. Он добавил, что на время пандемии региональные власти уполномочены самостоятельно принимать подобные решения.

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Ну а губернатор Псковской области Михаил Ведерников намедни предупредил: если в период нерабочих дней не собьем динамику распространения инфекции, то за ним последует локдаун. Одновременно власти отмечают рост числа привившихся (правда, пока всё равно недостаточный для выработки коллективного иммунитета) и продолжают топить за вакцинацию. Вот и первый вице-губернатор Вера Емельянова, выступая в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове агитатором за вакцинацию, отметила, что только два процента привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме. При этом вице-губернатор признала, что — и тут дословно - «у людей мало убедительной информации, доказывающей необходимость вакцинации. Недостаточно было приложено усилий для этого, и люди у нас не верят, не слышат или не хотят слышать, говорят, что мы надоели со своими призывами, пока не заболеют». Конец цитаты. Отмечу, что этот комментарий все последние дни лидирует в топе самых читаемых новостей на сайте Псковской Ленты Новостей — и уже одно это дает представление о степени интереса наших граждан к этой теме. Пандемия и ковид-ограничения продолжают влиять на жизнь, в том числе на политическую — и в нашем регионе тоже. Так, на минувшей неделе депутаты Псковской гордумы по решению главного санитарного врача региона были вынуждены проводить сессию дистанционно. Таким образом отложилось самое долгожданное решение последних недель – утверждение главы администрации. Просто потому, что оно проходит тайным голосованием, а на дистанте эта форма невозможна.

Напомню, что на кресло сити-менеджера претендует член губернаторской команды, временно исполняющий обязанности главы городской администрации Борис Ёлкин, его спарринг-партнером стал экс-сотрудник администрации области Иван Родионов. А вот депутата гордумы от КПРФ Сергея Федорова на конкурс комиссия не пустила по причине того, что им был представлен неполный пакет документов. По словам главы города Елены Полонской, в пакете полностью отсутствовал один документ - справка о доходах и расходах самого кандидата и членов его семьи, а справка о состоянии здоровья была предоставлена не в соответствующей форме. Как бы то ни было, пока сити-менеджера не избрали, голосование отложено, интрига (если это можно считать интригой) не разрешена - и виноват в этом коронавирус.

Вообще тема пандемии остается центральной в заявлениях политиков, в том числе псковских. Скажем, яблочник Лев Шлосберг уделил ей значительное внимание в своей вчерашней программе на ютуб-канале. Впрочем, не совсем так — скорее, Лев Маркович совместил тут неприятное с бесполезным. Если понимать под неприятным саму тему болезни и ее жертв, а под бесполезным, в изложении яблочника, иметь в виду опубликованную в СМИ статью экс-президента, ныне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева под названием «Шесть уроков одной пандемии». Вступая в заочный спор с Медведевым, псковский яблочник саркастически назвал оппонента «знатным вирусологом и эпидемиологом всех времен и народов», при этом он уверен, что «Нобелевская премия Дмитрию Анатольевичу не грозит совершенно точно ни в какой её части». Так или иначе Лев Маркович советовал почитать первоисточник — я так и поступил. Поглядел эту статью - и удивительное дело: вот если не знать, кто автор, спорить почти не о чем — со многими из тезисов можно согласиться, начиная с самого первого урока пандемии — угрозы нужно принимать всерьез, и действовать на опережение, а не постфактум. С этим кто-нибудь спорит, не? И заканчивая последним, шестым, уроком пандемии: вирус надолго с нами. Трудно поспорить и с тем, что, как пишет Медведев, каждая страна и ее население имеет свою специфику, национальные привычки, поведенческие стереотипы. Очевидно, что в Европе не проходят многие схемы, возможные на востоке. Ну то есть подходы к борьбе с распространением коронавируса существуют разные, говорит Медведев.

И разве не о том же говорил сам Лев Шлосберг еще весной прошлого года, когда рассказывал про т. н. «британский подход», при котором, по его словам , «вакцина должна образоваться у каждого переболевшего человека»?

Лев Шлосберг: Есть так называемый «британский подход» к коронавирусу, который заключается в том, что надо дать людям переболеть им. Таким образом, вакцина должна образоваться у каждого переболевшего человека, тогда критическая масса людей получит устойчивость к вирусу. И как бы болезнь будет взята под контроль.

Завершая на сегодня тему дискуссий с участием псковских политиков, упомяну, что спорами с бывшим президентом дело тут не ограничивалось. Тот же Лев Шлосберг вступился в Сети за своего однопартийца, депутата Артура Гайдука, который теперь «человек-фракция» — и ответил Лев Маркович депутату Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрею Маковскому.

Тот на заседании комитета по законодательству областного Собрания при обсуждении внесенного «Яблоком» проекта запроса в Конституционный Суд о конституционности норм о маркировке «иностранных агентов» и аффилированных с ними лиц в избирательном законодательстве задал депутату Артуру Гайдуку провокационный вопрос: «Вы здесь кого представляете? Иностранных агентов?». Гайдук Маковскому ответил: «Я представляю гражданское общество России». Шлосберг всё это дело прокомментировал, называя Маковского не иначе как «новый людь». Тот в долгу не остался — отозвался о Шлосберге как о «дедушке псковской демократии». Ну и понеслось по соцсетям. Обратил внимание на обмен колкостями и штатный политкомментатор ПЛН Господин Рейтингомер — участники спора попали в свежий обзор. Кстати говоря, кого там только нет — начиная Андреем Калининым, покинувшим пост главного федерального инспектора по Псковской области, и заканчивая митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, который вторую неделю «снимает сливки» после двух больших интервью федеральным СМИ. Сказанное им, как и его собственные перспективы, обсуждают ведущие российские публицисты и политологи — такие, например, как главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, политолог Станислав Белковский и другие. Подробнее об этом читайте на сайте ПЛН в свежем обзоре политической активности от Господина Рейтингомера.

Напоследок еще об одном проекте Псковской Ленты Новостей. В течение октября я не раз призывал вас принять участие в формировании рейтинга ста самых влиятельных людей Псковской области и внести свои предложениям по конкретным персонам. Призывал назвать имена тех, кто проявили себя в тяжелый коронавирусный год, упрочили позиции по итогам сентябрьских выборов депутатов областного Собрания, оказывали заметное влияние на ход общественно-политических процессов в регионе. И вот, 31 октября, этот, первый этап работы был завершен. Я благодарю всех, кто откликнулся на призыв и внес свои предложения. В ближайшее время редакция ПЛН совместно с экспертами внимательно изучит все поступившие предложения — в итоге будет сформирован список для голосования членов общественного экспертного совета. Наверняка наряду с постоянными членами этого символического клуба ста влиятельных появятся и новички. Процесс-то ротации политических и административно-хозяйственных элит в Псковской области продолжается.

И — да, вы правильно понимаете, совсем скоро начнется традиционная рассылка анкет. Так что, как и в прошлые годы, прошу экспертов отнестись к этому серьезно — обязательно заполните анкету и не забудьте отправить ее в адрес редакции. Итогом этой работы станет формирование и публикация в декабре новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Напомню, что данный проект призван сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям и реализуется редакцией ПЛН с 2018 года.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Я прощаюсь с вами на несколько недель — наша программа берет тайм-аут и уходит в отпуск. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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